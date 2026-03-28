16:05 28.03.2026
Жительница Махачкалы рассказала о сильном подтоплении пригородного поселка
Жительница Махачкалы рассказала о сильном подтоплении пригородного поселка

РИА Новости: жительница рассказала о сильном подтоплении Нового Агачаула

© Фото : Джамбулат Салавов/Telegram
© Фото : Джамбулат Салавов/Telegram
Подтопленная улица в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Местная жительница Джамиля Мутаева рассказала РИА Новости о том, что поселок Новый Агачаул в пригороде Махачкалы оказался затоплен в результате ливней, вода зашла на территории частных домов, а движение по федеральной трассе сильно затруднено.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале: в городе введен режим чрезвычайной ситуации, из затопленных частных домов МЧС эвакуирует людей. Экстренные и коммунальные службы Дагестана перевели на усиленный режим работы, медучреждения – в режим особой готовности. По данным ГУ МЧС по республике, по состоянию на 12.00 мск без света остаются более 320 тысяч человек.
"Я не припомню, чтобы поселок так сильно затопило. Вода зашла на территории многих частных домов. Федеральная трасса практически "стоит", машины тонут. На моих глазах случилось ДТП с участием трех автомобилей", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, в поселке нет света, проблемы с мобильным интернетом. Она также поделилась с РИА Новости кадрами, на которых видно, как людей перевозят через превратившуюся в реку дорогу на ковше трактора.
В пресс-служба администрации Махачкалы сообщили, что коммунальные службы совместно с минприроды Дагестана проводят расчистку русел рек Тарнаирка и Черкес-озень в районе Агачаула с привлечением спецтехники. Отмечается, что мощный поток воды, пришедший в результате паводка по руслам рек, стал одной из причиной подтоплений городских территорий. Значительный объем воды стремительно распространился на территории Махачкалы, создав критическую нагрузку на ливневую систему города.
