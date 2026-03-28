В Махачкале ввели режим ЧС из-за сильного наводнения после ливней

МАХАЧКАЛА, 28 мар — РИА Новости. В Махачкале ввели режим ЧС из-за наводнения после сильных дождей, сообщили в администрации города.
"Экстренные службы переведены на усиленный режим работы, проводится ликвидация последствий, будет организована помощь пострадавшим жителям", — написала мэрия в MAX.
В субботу на Дагестан обрушились мощные ливни. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале, там размыло берега рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Потоки воды затопили улицы и машины, пострадали частные дома, людей оттуда эвакуировали.
Непростая ситуация и в других городах, включая Дербент и Дагестанские Огни. В Хасавюрте из-за непогоды обрушился железнодорожный мост. Более 320 тысяч человек в регионе остались без света, идут аварийные работы.
Также жителей Каспийска, Махачкалы, Хасавюрта призвали не пить воду из-под крана из-за высокой мутности.
Ситуация находится на личном контроле главы региона Сергея Меликова. Местные больницы перевели в режим особой готовности.