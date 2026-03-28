Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой

В Махачкале ливнями подтопило около 20 домов

МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Около 20 частных домов затопило на улице Заречной в Махачкале из-за дождя, сообщили в главном управлении МЧС России по Дагестану.

“В связи с выпадением обильных осадков в столице Дагестана произошло подтопление жилого сектора. На улице Заречной подтоплены около 20 частных домовладений”, – говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС проводят подворовые обходы, оказывают помощь жителям, отметили в управлении.

Дождь в Махачкале идет с вечера пятницы и сопровождается сильным ветром, передает корреспондент РИА Новости.

Дагестанских Огнях. Между тем в сети жители Дагестана делятся кадрами последствий осадков – вода зашла в дома людей, а автомобили с трудом передвигаются по залитым водой дорогам. Судя по видео, улицы и дворы затопило не только в Махачкале и окраинах столицы региона, но и в том числе в Дербенте