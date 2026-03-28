"Локомотив" не мог проиграть "Спартаку" второй раз подряд, заявил Хартли

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер ярославского "Локомотива" Боб Хартли, комментируя победу своей команды в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Спартака", заявил, что его подопечные не имели права проиграть второй раз подряд.