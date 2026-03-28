20:59 28.03.2026
"Локомотив" не мог проиграть "Спартаку" второй раз подряд, заявил Хартли
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер ярославского "Локомотива" Боб Хартли, комментируя победу своей команды в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Спартака", заявил, что его подопечные не имели права проиграть второй раз подряд.
"Локомотив" в субботу обыграл "Спартак" в Москве (4:3 ОТ). Как и во второй игре серии, итог встречи решился в овертайме. В предыдущий раз железнодорожники уступили (1:2 ОТ).
"Важнейшая победа. Тяжелые игры в этой серии, последние два матча завершились в овертайме. Мы не могли проиграть второй раз подряд. Особенно в овертайме, ведь это особенный психологический момент. В зависимости от того, выигрываешь ты или проигрываешь, твоя уверенность может склониться в разные стороны. "Спартак" сыграл во втором периоде так, как это обычно делаем мы. Как я уже отмечал, я очень уважаю "Спартак". Это уже не та команда, которая начинала сезон. Я анализировал их игры около месяца и знал, что эта серия будет трудной. Многие недооценивают "Спартак". Это сильная команда с хорошими мастерами в составе", - сказал Хартли.
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Локомотива". Четвертый матч противостояния пройдет в Москве 30 марта.
