В Ливии назвали атаки на Россию в Средиземном море угрозой

БЕНГАЗИ, 28 мар - РИА Новости. Перенос антироссийских действий в акваторию Средиземного моря представляет опасность для международного судоходства, заявил РИА Новости советник по вопросам национальной безопасности Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Адель Абделькафи, комментируя атаку Украины на газовоз из России.
Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован безэкипажными катерами Украины с побережья Ливии, в непосредственной близости от территориальных вод Мальты в Средиземном море.
"Средиземное море является важнейшей мировой транспортной артерией, поэтому перенос российско-украинского конфликта в Средиземное море, несомненно, представляет угрозу для международного судоходства", - сказал ливийский представитель.
Он выразил опасение, что подобные атаки могут повториться и в других регионах.
Ранее Ливийская национальная нефтегазовая корпорация (NOC) заявила о возможности взять под контроль последствия украинской атаки на газовоз России у берегов Ливии. СПГ-танкер будет отбуксирован в один из ее портов.
Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков.
Ливии нужна помощь России для расследования атаки на газовоз
26 марта, 03:09