В Ливии назвали атаки на Россию в Средиземном море угрозой

БЕНГАЗИ, 28 мар - РИА Новости. Перенос антироссийских действий в акваторию Средиземного моря представляет опасность для международного судоходства, заявил РИА Новости советник по вопросам национальной безопасности Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Адель Абделькафи, комментируя атаку Украины на газовоз из России.

« "Средиземное море является важнейшей мировой транспортной артерией, поэтому перенос российско-украинского конфликта в Средиземное море, несомненно, представляет угрозу для международного судоходства", - сказал ливийский представитель.

Он выразил опасение, что подобные атаки могут повториться и в других регионах.

Ранее Ливийская национальная нефтегазовая корпорация (NOC) заявила о возможности взять под контроль последствия украинской атаки на газовоз России у берегов Ливии. СПГ-танкер будет отбуксирован в один из ее портов.