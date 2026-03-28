Президент Ливана осудил убийство журналистов в результате израильской атаки

БЕЙРУТ, 28 мар - РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун осудил убийство корреспондентов ливанских телеканалов на юге ливана в результате атаки израильского беспилотника, говорится в заявлении канцелярии президентского дворца.
Ранее ливанский военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что в результате удара израильского беспилотника в районе Джизин погибли ливанские журналисты.
"Президент Джозеф Аун осудил атаку Израиля на журналистов Али Шуайба, Фатиму Фтуни и Мохаммада Фтуни. Это вопиющее преступление, нарушающее все нормы и соглашения, которые защищают журналистов", - сказано в заявлении.
Эскалация между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.