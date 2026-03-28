В Госдуме допустили ответную поездку конгрессменов из США в Россию

ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Глава российской парламентской делегации, заместитель председателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия") заявил после визита в Вашингтон, что ответная поездка американских конгрессменов может состояться в ближайшее время.
«
"В ближайшем будущем можно ожидать визита делегации Конгресса США уже в нашу страну по приглашению Государственной думы", - сказал Никонов.
Пятеро российских законодателей в четверг и пятницу встречались с коллегами из Конгресса и чиновниками администрации США.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.