Эколог объяснила, как изменение климата влияет на садоводов

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Потепление климата за последние 30 лет в регионах центра России на четыре дня увеличило период вегетации, то есть время роста и развития растений, рассказала РИА Новости доцент кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени Демидова, кандидат географических наук Ольга Гусева.

Гусева рассказала, что за последние 30 с лишним лет средняя годовая температура в центре России повысилась на 1,2-1,5℃. При этом сильнее изменилась температура в зимние месяцы: температура января возросла на 2,9-3,5℃, а июля – только на 0,8-1,6℃.

« "В связи с повышением среднегодовых температур увеличивается продолжительность вегетационного периода – так называется переход среднесуточных температур отметки +5℃. Для Ярославля увеличение периода вегетации составило четыре дня – теперь он начинается на два дня раньше и заканчивается на два дня позже", - сообщила ученый.

Она отметила, если говорить о влиянии изменения климата на жизнь людей, то для центральной России это, во-первых, не очень ощутимо, а во-вторых, это влияние скорее положительное, чем отрицательное.

« "Удлиняется период вегетации – времени роста и развития растений, и это хорошо всем садоводам и огородникам. Становится короче отопительный сезон, удлиняется период проведения строительных работ", - пояснила Гусева.