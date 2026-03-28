13:08 28.03.2026
В Кишиневе учеников отправили на открытие мемориала пособникам гитлеровцев
В Кишиневе учеников отправили на открытие мемориала пособникам гитлеровцев
В Кишиневе учеников отправили на открытие мемориала пособникам гитлеровцев

КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Власти Кишинева принудительно направили учащихся столичных лицеев на открытие скандального мемориала "Кладбище румынских героев", заявил руководитель поискового движения Молдавии, координатор комитета "Победа" Алексей Петрович.
В пятницу в Кишиневе состоялось официальное открытие отреставрированного Кладбища румынских героев, на плитах которого указан период 1941–1944 годов - время, когда Румыния была союзницей нацистской Германии и оккупировала территорию Молдавии.
«
"На акцию в приказном порядке направили учащихся из кишиневских лицеев, для которых специально объявили укороченный учебный день. Я лично наблюдал, как учащиеся подходили вместе со своими педагогами и распределялись по периметру, создавая массовку", — написал Петрович в своем Telegram-канале "Солдат Победы".
Общественник отметил, что мэрия Кишинева готовила мероприятие без широкой огласки. По его словам, активисты сознательно не призывали сторонников к массовым протестам в день открытия, чтобы не подвергать опасности граждан и детей из-за возможных провокаций.
"В нашем праздничном календаре есть дата поважнее 27 марта. В этот день все желающие становятся хранителями памяти и своим участием в шествии "Бессмертного полка" являют собою пример несломленного народа-победителя", - подчеркнул Петрович.
Ранее представители молдавской оппозиции и гражданские активисты назвали открытие мемориала попыткой реабилитации нацистских преступников.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Российская сторона неоднократно заявляла, что подобные шаги оскорбляют память жертв Второй мировой войны и направлены на пересмотр итогов истории.
