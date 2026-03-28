В РПЦ призвали законом обязать маркировать ИИ-помощников

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Нужно законодательно обязать маркировать информацию, созданную не человеком, так как у человека есть право знать, с кем он общается, сообщил РИА Новости зампредседателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Нужно законодательно обязать маркировать информацию (в любой форме – текст, аудио, изображение), созданную не людьми, чтобы так называемые искусственные помощники не выдавали себя за человека. Это касается всех форм коммуникации: чат-ботов, голосовых помощников и так далее. Также считаю, что у человека должно быть право общаться именно с человеком - особенно это важно для государственных сервисов", - сказал Кипшидзе.

Он отметил, что с христианской точки зрения, межличностные коммуникации построены на том, что оба собеседника сотворены по образу и подобию Божию.