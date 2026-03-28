МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема высмеял антироссийскую позицию главы евродипломатии Каи Каллас на фоне и так ухудшающихся отношений между США и Евросоюзом и назвал её поведение глупым.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Каллас и госсекретарь США Марко Рубио горячо поспорили о роли США в урегулировании украинского конфликта в ходе встречи министров "Группы семи" (G7) в пятницу. По данным портала, Каллас раскритиковала США за то, что они не повышают давление на Москву, - эти упрёки вызвали острую реакцию со стороны Рубио, который пригрозил выходом США из переговорного процесса.
"Ухудшение отношений между США и ЕС широко заметно на всех уровнях, включая НАТО. Каллас не упускает случая вести себя глупо. В момент, когда партнёрство с США имеет жизненно важное значение для европейской безопасности и энергетического кризиса, высокопоставленный дипломат ЕС ещё больше ухудшает отношения своей поразительной антироссийской позицией", - написал Мема в соцсети Х, комментируя перепалку между Каллас и Рубио.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что многие страны, включая США, начинают лучше понимать неэффективность и деструктивный характер санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.