МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема высмеял антироссийскую позицию главы евродипломатии Каи Каллас на фоне и так ухудшающихся отношений между США и Евросоюзом и назвал её поведение глупым.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.