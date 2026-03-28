15:30 28.03.2026 (обновлено: 15:31 28.03.2026)
В Финляндии высмеяли антироссийскую позицию Каллас
В Финляндии высмеяли антироссийскую позицию Каллас

Мема: Каллас нужно сосредоточиться на восстановлении отношений США и ЕС

© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кая Каллас
Глава европейской дипломатии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема высмеял антироссийскую позицию главы евродипломатии Каи Каллас на фоне и так ухудшающихся отношений между США и Евросоюзом и назвал её поведение глупым.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Каллас и госсекретарь США Марко Рубио горячо поспорили о роли США в урегулировании украинского конфликта в ходе встречи министров "Группы семи" (G7) в пятницу. По данным портала, Каллас раскритиковала США за то, что они не повышают давление на Москву, - эти упрёки вызвали острую реакцию со стороны Рубио, который пригрозил выходом США из переговорного процесса.
Встреча министров иностранных дел стран G7 со странами-партнерами в Париже - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Каллас устроила перепалку с Рубио из-за Украины, пишет Axios
Вчера, 04:34
"Ухудшение отношений между США и ЕС широко заметно на всех уровнях, включая НАТО. Каллас не упускает случая вести себя глупо. В момент, когда партнёрство с США имеет жизненно важное значение для европейской безопасности и энергетического кризиса, высокопоставленный дипломат ЕС ещё больше ухудшает отношения своей поразительной антироссийской позицией", - написал Мема в соцсети Х, комментируя перепалку между Каллас и Рубио.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что многие страны, включая США, начинают лучше понимать неэффективность и деструктивный характер санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Выходка Каллас из-за России вызвала возмущение на Западе
Вчера, 11:53
 
