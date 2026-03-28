Эксперт прокомментировал конфликт между Рубио и Каллас

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Конфликт между Марко Рубио и Каей Каллас – это не случайная ссора, а показатель того, что единого трансатлантического подхода больше нет, пишет деловая газета ВЗГЛЯД, ссылаясь на слова политолога и эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера.
Ранее портал Axios сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио и глава евродипломатии Кая Каллас горячо поспорили о роли США в урегулировании украинского конфликта в ходе встречи министров "Группы семи" (G7) в пятницу. По данным портала, упреки Каллас вызвали острую реакцию со стороны Рубио, который пригрозил выходом США из переговорного процесса.
"Конфликт между Рубио и Каллас – это не случайная ссора, а маркер того, что единого трансатлантического подхода больше нет. Европа остается в роли недовольного, но вынужденного участника процесса, который пока не может предложить альтернативы американскому посредничеству, но будет использовать любую возможность, чтобы публично зафиксировать свое несогласие", – пояснил эксперт.
Брутер обратил внимание на то, что за угрозой Рубио выйти из процесса украинского урегулирования стояло не просто желание осадить оппонентку. "Рубио – фигура, не склонная к сложным тактическим играм. Он высказался предельно прямо: "Если вы умеете лучше – сделайте"... Это не столько ультиматум Европе, сколько демонстрация того, что Вашингтон не намерен менять свою логику под давлением Брюсселя", – считает эксперт.
"Я бы не стал называть произошедшее на встрече G7 ни просто эмоциональной вспышкой, ни признаком глубочайшего кризиса доверия. Это, скорее, рабочий момент, который обнажил то, что и так давно известно: стороны откровенно не любят друг друга. Но эта личная неприязнь вряд ли перерастет в немедленный разрыв рабочих связей", – считает Брутер.
Политолог уточнил, что "у американской администрации сейчас четкое видение: необходимо завершить активную фазу боевых действий, требуя от Украины территориальных уступок, прежде всего выхода из Донбасса".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. Позднее он отмечал, что Россия ожидает нового раунда переговоров, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.