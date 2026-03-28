В Иране уточнили число погибших при атаке США и Израиля на Боруджерд
Число жертв атаки США и Израиля на жилые районы города Боруджерд на западе Ирана возросло до 8, сообщает агентство Mehr.
Mehr: число жертв атаки США и Израиля на Боруджерд возросло до 8 человек
ТЕГЕРАН, 28 мар - РИА Новости.
Число жертв атаки США и Израиля на жилые районы города Боруджерд на западе Ирана возросло до 8, сообщает агентство Mehr
.
Ранее агентство Mehr со ссылкой на главу безопасности провинции сообщало, что число жертв атаки США
и Израиля
по жилым районам города Боруджерд провинции Лурестан, расположенной на западе Ирана
, возросло до 7, раненых – до 36.
"Число погибших в результате воздушной атаки врага по Боруджерду возросло до 8… Все погибшие в этой атаке – гражданские", - говорится в сообщении.
По информации агентства, число погибших в городе Керманшах на западе исламской республики также возросло до 8, при этом четверо погибших – девочки школьного возраста. Ранее другое агентство Fars сообщало о гибели 6 и ранении 56 человек в результате ракетных ударов США и Израиля по городу.
Согласно данным Mehr, среди 5 погибших в городе Зенджан, расположенном на северо-западе страны, есть военный с женой и ребенком – девочкой 11 лет. Число раненых от атаки США и Израиля по городу возросло с 7 до 13.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.