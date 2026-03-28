В Иране уточнили число погибших при атаке США и Израиля на Боруджерд

ТЕГЕРАН, 28 мар - РИА Новости. Число жертв атаки США и Израиля на жилые районы города Боруджерд на западе Ирана возросло до 8, сообщает агентство Mehr

Ранее агентство Mehr со ссылкой на главу безопасности провинции сообщало, что число жертв атаки США Израиля по жилым районам города Боруджерд провинции Лурестан, расположенной на западе Ирана , возросло до 7, раненых – до 36.

"Число погибших в результате воздушной атаки врага по Боруджерду возросло до 8… Все погибшие в этой атаке – гражданские", - говорится в сообщении.

По информации агентства, число погибших в городе Керманшах на западе исламской республики также возросло до 8, при этом четверо погибших – девочки школьного возраста. Ранее другое агентство Fars сообщало о гибели 6 и ранении 56 человек в результате ракетных ударов США и Израиля по городу.

Согласно данным Mehr, среди 5 погибших в городе Зенджан, расположенном на северо-западе страны, есть военный с женой и ребенком – девочкой 11 лет. Число раненых от атаки США и Израиля по городу возросло с 7 до 13.