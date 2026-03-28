Иран сообщил о мощном ударе по убежищам американских военных в Дубае

ТЕГЕРАН, 28 мар — РИА Новости. Иран атаковал места дислокации американских военных в Дубае, заявил представитель центрального штаба командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"За прошедшие часы были обнаружены и подверглись ударам ракетами и точечными БПЛА отважных бойцов ВКС КСИР два убежища в Дубае: в первом прятались более 400 (солдат. — Прим. ред.), во втором — свыше ста. Им был нанесен очень сильный урон", — привела его слова IRIB.
Незадолго до этого Зольфагари рассказал, что Иран уничтожил самолет-заправщик на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии. По данным Reuters, 12 американцев получили ранения.
Также под удар попал корабль поддержки ВМС США в порту Салала в Омане, уточнил иранский чиновник.
"Смертельная ловушка". Новый план Ирана ужаснул США
27 марта, 15:25
Операция США и Израиля против Ирана длится уже месяц. Все это время стороны обмениваются ударами. Накануне источник в силовых структурах ИРИ сообщил РИА Новости, что Тегеран не планирует прекращать боевые действия. По его словам, иранские военные готовы усилить атаки, несмотря на последние заявления Вашингтона.
В четверг глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что якобы по просьбе Тегерана распорядился приостановить удары по иранским энергетическим объектам до 6 апреля.
За день до этого NYT сообщила, что США передали ИРИ план урегулирования конфликта из 15 пунктов. Среди них — отказ Тегерана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Вашингтон предложил снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности на АЭС "Бушер". Как передавал Press TV, Тегеран не принял план и выдвинул свои условия.