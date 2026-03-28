ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Преступные группировки, состоящие из дезертиров ВСУ, орудуют в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В Харьковской области продолжают орудовать преступные сообщества из числа дезертиров украинской армии", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что банды не только совершают разбойные нападения и убивают мирных жителей, но и торгуют амуницией и беспилотниками. Правоохранительные органы не справляются с ситуацией, а патрульные опасаются вступать в конфликты с дезертирами.
В конце прошлого года в российских силовых структурах рассказали агентству, что на Харьковском направлении командиры 129-й бригады ВСУ из-за масштабного дезертирства мужчин отправили на выполнение боевых задач женщин. Уточняется, что их посылают на позиции в качестве водителей. Также в военных ведомствах отметили, что украинские солдаты 72-й бригады в Харьковской области саботируют приказы командования держать оборону и массово оставляют места расположения.
