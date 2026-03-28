18:48 28.03.2026 (обновлено: 18:49 28.03.2026)
В Германии призвали к выводу американских войск из страны
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал к выводу американских войск из страны, об этом он заявил на съезде отделения... РИА Новости, 28.03.2026
Крупалла: войска США должны покинуть территорию Германии

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Рейхстаг в Берлине, Германия
Рейхстаг в Берлине, Грмания - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Рейхстаг в Берлине, Грмания. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 мар - РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал к выводу американских войск из страны, об этом он заявил на съезде отделения партии в Саксонии в городе Лёбау.
В уставе АдГ говорится, что партия выступает за вывод всех союзнических войск, размещенных на территории Германии, и особенно их ядерного оружия.
"Давайте начнем реализовывать это - с вывода американских войск из Германии", - приводит издание Bild слова Крупаллы.
Сопредседатель АдГ подчеркнул, что Германия больше не должна позволять втягивать себя в международные конфликты, ей необходимо играть более самостоятельную роль. В качестве примера он привел Испанию, которая запретила США использовать свои военные базы для операций против Ирана.
В настоящее время в Германии находится приблизительно 38 тысяч американских военнослужащих.
"Вывод войск": в Финляндии выступили с жестким призывом по России
23 марта, 14:54
 
