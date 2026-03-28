Дубль Вирца помог сборной Германии обыграть швейцарцев в товарищеском матче

Встреча в швейцарском Базеле завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе сборной Германии дубль оформил Флориан Вирц (61-я и 85-я минуты), мячи также забили Джонатан Та (26) и Серж Гнабри (45+2). У команды Швейцарии отличились Дан Ндойе (17), Брель Эмболо (41) и Жоэл Монтейру (79).