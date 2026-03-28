Дубль Вирца помог сборной Германии обыграть швейцарцев в товарищеском матче

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сборная Германии по футболу одержала победу над командой Швейцарии в товарищеском матче.
Встреча в швейцарском Базеле завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе сборной Германии дубль оформил Флориан Вирц (61-я и 85-я минуты), мячи также забили Джонатан Та (26) и Серж Гнабри (45+2). У команды Швейцарии отличились Дан Ндойе (17), Брель Эмболо (41) и Жоэл Монтейру (79).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.