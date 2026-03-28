Рейтинг@Mail.ru
Дубль Вирца помог сборной Германии обыграть швейцарцев в товарищеском матче
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
01:11 28.03.2026
https://ria.ru/20260328/germaniya-2083438712.html
Дубль Вирца помог сборной Германии обыграть швейцарцев в товарищеском матче
Сборная Германии по футболу одержала победу над командой Швейцарии в товарищеском матче. РИА Новости Спорт, 28.03.2026
2026-03-28T01:11:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913381507_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_2b25a88ca064fefa9d01aae1852706d7.jpg
https://ria.ru/20260327/karpin-2083427490.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913381507_188:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_1b98fcf379e83e5dab39bafdd1b63772.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Сборная Германии обыграла Швейцарию в товарищеском матче со счетом 4:3

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутболисты сборной Германии
Футболисты сборной Германии - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Футболисты сборной Германии. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сборная Германии по футболу одержала победу над командой Швейцарии в товарищеском матче.
Встреча в швейцарском Базеле завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе сборной Германии дубль оформил Флориан Вирц (61-я и 85-я минуты), мячи также забили Джонатан Та (26) и Серж Гнабри (45+2). У команды Швейцарии отличились Дан Ндойе (17), Брель Эмболо (41) и Жоэл Монтейру (79).
Товарищеские матчи
27 марта 2026 • начало в 22:45
Завершен
Швейцария
3 : 4
Германия
17‎’‎ • Дан Ндойе
(Гранит Джака)
41‎’‎ • Брель Эмболо
(Сильван Видмер)
79‎’‎ • Жоэль Монтейро
(Миро Мухайм)
26‎’‎ • Джонатан Та
(Флориан Вирц)
45‎’‎ • Серж Гнабри
(Флориан Вирц)
61‎’‎ • Флориан Вирц
(Серж Гнабри)
85‎’‎ • Флориан Вирц
(Паскаль Грос)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Германии 30 марта сыграет товарищеский матч с командой Ганы, днем позднее швейцарцы встретятся с норвежцами.
Результаты других товарищеских матчей:
Нидерланды - Норвегия - 2:1;
Греция - Парагвай - 0:1.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Никарагуа
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала