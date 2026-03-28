МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Германии и ЕС в целом при дефиците топлива из-за закрытия Ормузского пролива нужно немедленно начать переговоры с Россией о поставках газа по уцелевшей нитке газопровода "Северный поток 2" и получении другого топлива из РФ, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива, что вызвало рост цен на энергоносители в большинстве стран мира. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал, что российские нефтепродукты в текущих условиях дефицита на мировом рынке востребованы, дисконты снизились, по ряду направлений есть даже премии.

"Мы должны немедленно начать переговоры с Российской Федерацией, чтобы обеспечить нашу энергетическую безопасность", - сказал Нимайер РИА Новости.

По его мнению, ключевым пунктом таких договоренностей с Россией стал бы запуск поставок газа чере з "Северный пото к 2", а также импорт российских нефти и дизеля. Препятствием на этом пути были бы санкции, но возвращение от них к нормальным отношениям с Россией избавило бы Германию и Евросоюз в целом от нынешних проблем, добавил политик.

"Нужно просто снять санкции, и у нас немедленно будет топливо для европейской экономики", - подчеркнул он.