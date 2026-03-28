https://ria.ru/20260328/germanija-2083468462.html
ФРГ нужны переговоры с Россией о поставках газа, заявил политик - РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T09:27:00+03:00
в мире
россия
германия
дания
евросоюз
северный поток — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455354_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_520462f1e9c1e6af6db62e295b282f4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455354_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_13b63c59f6311a0f9069dafb457c5bf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Нимайер: ФРГ нужны переговоры с РФ о поставках газа через "Северный поток 2"
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Германии и ЕС в целом при дефиците топлива из-за закрытия Ормузского пролива нужно немедленно начать переговоры с Россией о поставках газа по уцелевшей нитке газопровода "Северный поток 2" и получении другого топлива из РФ, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива, что вызвало рост цен на энергоносители в большинстве стран мира. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал, что российские нефтепродукты в текущих условиях дефицита на мировом рынке востребованы, дисконты снизились, по ряду направлений есть даже премии.
"Мы должны немедленно начать переговоры с Российской Федерацией, чтобы обеспечить нашу энергетическую безопасность", - сказал Нимайер РИА Новости.
По его мнению, ключевым пунктом таких договоренностей с Россией
стал бы запуск поставок газа через "Северный пото
к 2", а также импорт российских нефти и дизеля. Препятствием на этом пути были бы санкции, но возвращение от них к нормальным отношениям с Россией избавило бы Германию
и Евросоюз в целом от нынешних проблем, добавил политик.
"Нужно просто снять санкции, и у нас немедленно будет топливо для европейской экономики", - подчеркнул он.
В 2025 году ЕС
ввел запрет на транзакции, касающиеся "Северных потоков". Теракты на газопроводах, по итогам которых часть "Северного потока 2" уцелела, произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания
и Швеция
не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.