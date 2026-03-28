В Генштабе назвали регионы, где осенний призыв прошел наиболее организовано

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Осенний призыв наиболее организованно прошел в Бурятии, Коми, Карачаево-Черкесии, Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Московской, Мурманской, Сахалинской и Челябинской областях и в Москве, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Цимлянский принял участие в брифинге по итогам проведения осенью 2025 года призыва граждан на военную службу и особенностях комплектования ВС РФ и других войск весной 2026 года.

Он отметил, что задание на призыв, установленное указом президента России , было выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования призвано 135 тысяч человек, уточнил вице-адмирал.

"Для отправки молодого пополнения в воинские части были задействованы самолеты гражданской авиации и самолеты авиации Вооруженных сил, воинские эшелоны, а также пассажирские поезда и автомобильный транспорт воинских частей", - добавил Цимлянский.