12:17 28.03.2026 (обновлено: 15:51 28.03.2026)
В Генштабе назвали регионы, где осенний призыв прошел наиболее организовано
Осенний призыв наиболее организованно прошел в Бурятии, Коми, Карачаево-Черкесии, Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, Воронежской,... РИА Новости, 28.03.2026
https://ria.ru/20250331/prizyv-1598051991.html
https://ria.ru/zdorovye/raspisanie-bolezney/
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте военного комиссариата
Призывники в сборном пункте военного комиссариата. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Осенний призыв наиболее организованно прошел в Бурятии, Коми, Карачаево-Черкесии, Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Московской, Мурманской, Сахалинской и Челябинской областях и в Москве, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
Цимлянский принял участие в брифинге по итогам проведения осенью 2025 года призыва граждан на военную службу и особенностях комплектования ВС РФ и других войск весной 2026 года.
Призыв в армию 2026 - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Призыв в армию 2026 — когда начинается и сколько продлится
31 марта 2025, 18:00
"Наиболее организованно мероприятия призыва прошли в республиках Бурятия и Коми, Карачаево-Черкесской Республике, Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Московской, Мурманской, Сахалинской и Челябинской областях, городе Москве", - подчеркнул Цимлянский.
Он отметил, что задание на призыв, установленное указом президента России, было выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования призвано 135 тысяч человек, уточнил вице-адмирал.
"Для отправки молодого пополнения в воинские части были задействованы самолеты гражданской авиации и самолеты авиации Вооруженных сил, воинские эшелоны, а также пассажирские поезда и автомобильный транспорт воинских частей", - добавил Цимлянский.
По его словам, все призывники на время поездки были обеспечены рационами питания, а если дорога занимала более трех суток, то для них было организовано трехразовое питание в вагонах-ресторанах.
Список болезней, с которыми не берут в армию - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Список болезней, с которыми не берут в армию в 2026 году
13 января 2025, 20:06
 
