В Генштабе будут давать разъяснения по вопросам призыва с 10 апреля

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. С 10 апреля специалисты Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба будут готовы на горячей линии дать разъяснения по вопросам призыва, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"Начиная с 10 апреля специалисты Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба будут готовы дать разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Работа горячей линии спланирована по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов московского времени", - сказал он.