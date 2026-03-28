В Астане отменили концерт Полины Гагариной
Концерт Полины Гагариной в Астане отменен по независящим от организатора и артиста причинам, сообщает оператор по продаже билетов zakazbiletov.kz. РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T07:14:00+03:00
https://ria.ru/20260322/bolen-2082258387.html
https://ria.ru/20260206/gosduma-2072772737.html
В Казахстане сообщили об отмене концерта Полины Гагариной
АСТАНА, 28 мар - РИА Новости. Концерт Полины Гагариной в Астане отменен по независящим от организатора и артиста причинам, сообщает оператор по продаже билетов zakazbiletov.kz.
«
"Концерт Полины Гагариной, который должен был состояться 5 апреля в городе Астана, по независящим от организаторов, артиста и нас причинам отменяется", - говорится в сообщении.
В сервисе добавили, что возврат денежных средств будет оформлен автоматически в течение 14 дней.
Это не первая отмена концерта Гагариной в Казахстане. Ее концерт должен был пройти в Астане 27 ноября 2025 года, но не состоялся. Кроме того, в 2023 году был отменен ее концерт в Алма-Ате. Певица ситуацию не комментирует.
На 15 апреля запланирован концерт Гагариной в Бишкеке, 16 апреля в Ташкенте.
Полина Гагарина родилась в Москве, в 2007 году окончила эстрадно-джазовое училище, где совершенствовала вокальное мастерство, в 2010 получила высшее образование в Московском художественном театре (МХАТ). В 2003 году стала победительницей музыкального телевизионного шоу "Фабрика звёзд". Сингл Гагариной A Million Voices вошёл в 2015 году в топ-50 чартов Великобритании и Австралии. В начале 2019 года Гагарина участвовала в седьмом сезоне китайского шоу The Singer.