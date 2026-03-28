В Астане отменили концерт Полины Гагариной

АСТАНА, 28 мар - РИА Новости. Концерт Полины Гагариной в Астане отменен по независящим от организатора и артиста причинам, сообщает оператор по продаже билетов zakazbiletov.kz.

« "Концерт Полины Гагариной, который должен был состояться 5 апреля в городе Астана, по независящим от организаторов, артиста и нас причинам отменяется", - говорится в сообщении.

В сервисе добавили, что возврат денежных средств будет оформлен автоматически в течение 14 дней.

Это не первая отмена концерта Гагариной в Казахстане. Ее концерт должен был пройти в Астане 27 ноября 2025 года, но не состоялся. Кроме того, в 2023 году был отменен ее концерт в Алма-Ате. Певица ситуацию не комментирует.

На 15 апреля запланирован концерт Гагариной в Бишкеке, 16 апреля в Ташкенте.