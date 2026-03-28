Во Франции разграбили и обстреляли мэрию после выборов

"Мэрия Френа в (департаменте. — Прим. ред.) Валь-де-Марн подверглась в пятницу вечером обстрелу фейерверками и была частично разгромлена накануне вступления в должность главы нового муниципального совета", — говорится в публикации со ссылкой на источник в полиции.

Уточняется, что около 20 человек со скрытыми лица сначала обстреляли здание из пиротехники, а затем выломали дверь. Они разгромили несколько помещений и украли мебель, а когда на место прибыла полиция, пустились в бегство.