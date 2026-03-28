Во Франции разграбили и обстреляли мэрию после выборов
Группа злоумышленников ограбила мэрию в пригороде Парижа в ночь перед вступлением в должность нового главы коммуны, сообщила Franceinfo. РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T15:56:00+03:00
Franceinfo: мэрию под Парижем разгромили перед вступлением на пост нового мэра
ПАРИЖ, 28 мар — РИА Новости.
Группа злоумышленников ограбила мэрию в пригороде Парижа в ночь перед вступлением в должность нового главы коммуны, сообщила Franceinfo
"Мэрия Френа в (департаменте. — Прим. ред.) Валь-де-Марн подверглась в пятницу вечером обстрелу фейерверками и была частично разгромлена накануне вступления в должность главы нового муниципального совета", — говорится в публикации со ссылкой на источник в полиции.
Уточняется, что около 20 человек со скрытыми лица сначала обстреляли здание из пиротехники, а затем выломали дверь. Они разгромили несколько помещений и украли мебель, а когда на место прибыла полиция, пустились в бегство.
Злоумышленники также угнали из расположенной по соседству автошколы небольшой мотоцикл, повредили ее фасад и здание банка, добавила радиостанция.
После инцидента перед мэрией разместили полицейскую машину. Глава МВД Лоран Нуньес осудил действия преступников и заявил, что власти делают все возможное для их поимки.