Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 28.03.2026
https://ria.ru/20260328/finlyandiya-2083481303.html
Беженка рассказала, почему финские наемники едут на Украину
в мире
украина
финляндия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078974150_0:301:3010:1994_1920x0_80_0_0_438d6114858c868bd5d00aec97f67ea3.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078974150_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_38a6bbfcdfb5a95ffc35370ea4cf948c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Беженка рассказала, почему финские наемники едут на Украину

Райски: финские наемники едут на Украину из-за безработицы в Финляндии

© REUTERS / TT News Agency/Adam IhseФинский военный
Финский военный - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© REUTERS / TT News Agency/Adam Ihse
Финский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 28 мар — РИА Новости. Финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, рассказала РИА Новости, что среди финских наемников, отправляющихся на Украину, есть как движимые историческими мифами о советско-финской войне, так и те, кого привлекает материальное вознаграждение.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Беженка заявила об ухудшении жизни в Финляндии из-за курса на НАТО
Вчера, 07:37
"Насчет Финляндии и их наемников: я точно знаю, есть идеологические. До сих пор у нас в Финляндии просто продвигают очень сильно 1939 год, когда была война между Финляндией и СССР, что они напали... Ещё организации есть идеологические, но я думаю, многие идут из-за денег", — сказала активистка.
Она также обратила внимание, что среди отправившихся воевать на стороне Киева много молодежи, включая девушек. По ее мнению, они верят официальной пропаганде, поскольку финны исторически привыкли доверять своему государству.
"Я думаю, что да, идеологически там много идут на Украину, а второе, в основном это тоже молодые люди и девчонки. У нас девушки тоже поехали на Украину. Потому что они верят, потому что ментальность, то есть менталитет финнов, он был всегда таким, нам не нужно было как-то критиковать сильно наше государство", — добавила Райски.
Активистка подчеркнула, что прежде Финляндия была благополучной страной с одной из самых развитых социальных систем в Европе, ориентированной на поддержку студентов, матерей-одиночек и других категорий граждан. Однако, по ее словам, отказ от экономического сотрудничества с Россией привел к дефициту бюджета и ухудшению положения жителей страны.
Салли Райски родилась в 1992 году в Лаппеенранта (Финляндия) в семье финна и русской. По профессии IT-специалист, жила также в Швейцарии. С 2014 года выступала в поддержку России, с началом военных действий на Украине публиковала пророссийские материалы. Из-за своей позиции была дважды уволена, сталкивалась с угрозами и физической агрессией в Финляндии и Швейцарии. В 2025 году переехала в Выборг, где обратилась за политическим убежищем и планирует получить ВНЖ РФ.
Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Финская беженка в России рассказала о нормализации нацизма в Европе
27 марта, 05:26
 
В миреУкраинаФинляндияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала