КУРСК, 28 мар — РИА Новости. Финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, рассказала РИА Новости, что среди финских наемников, отправляющихся на Украину, есть как движимые историческими мифами о советско-финской войне, так и те, кого привлекает материальное вознаграждение.

Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.

"Насчет Финляндии и их наемников: я точно знаю, есть идеологические. До сих пор у нас в Финляндии просто продвигают очень сильно 1939 год, когда была война между Финляндией и СССР, что они напали... Ещё организации есть идеологические, но я думаю, многие идут из-за денег", — сказала активистка.

Она также обратила внимание, что среди отправившихся воевать на стороне Киева много молодежи, включая девушек. По ее мнению, они верят официальной пропаганде, поскольку финны исторически привыкли доверять своему государству.

"Я думаю, что да, идеологически там много идут на Украину, а второе, в основном это тоже молодые люди и девчонки. У нас девушки тоже поехали на Украину. Потому что они верят, потому что ментальность, то есть менталитет финнов, он был всегда таким, нам не нужно было как-то критиковать сильно наше государство", — добавила Райски.

Активистка подчеркнула, что прежде Финляндия была благополучной страной с одной из самых развитых социальных систем в Европе, ориентированной на поддержку студентов, матерей-одиночек и других категорий граждан. Однако, по ее словам, отказ от экономического сотрудничества с Россией привел к дефициту бюджета и ухудшению положения жителей страны.