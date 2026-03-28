КУРСК, 28 мар — РИА Новости. Финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, заявила РИА Новости, что решение руководства Финляндии отказаться от дружественных отношений с РФ в пользу сотрудничества с Западом, вступление в НАТО и закрытие границ привели к тяжелым экономическим последствиям для страны.
"После того, как наше государство, то есть наши правители и представители нашей политики решили, что нам не нужны ни экономические, ни дружеские отношения с РФ, а мы будем с Западом, то есть мы будем с Америкой и с другими странами сотрудничать, все становилось хуже. А особенно, когда мы уже вступили в НАТО и закрыли границы. Это было экономически просто ужасно для Финляндии", — рассказала Райски.
По словам активистки, в стране за короткое время закрылись многие компании и фабрики, а уровень безработицы достиг 10,7%, что является официально самым высоким показателем в Евросоюзе. Она подчеркнула, что реальная ситуация с занятостью еще сложнее, а причиной кризиса стал разрыв экономических связей с Россией.
"Все вот эти санкции, которые, получается, работают против них. Они хотят навредить России, а получается, вредят только себе, вредят народу. И наши правители оправдывают это тем, что, ну да, но Россия же "напала" на Украину... Это маразм", — заключила активистка.
Райски указала, что Финляндия получала из России энергоресурсы, туристический поток и выгодные экономические условия, а введенные против Москвы санкции обернулись против самих европейцев. Она также раскритиковала попытки властей оправдать ухудшение жизни граждан конфликтом на Украине, назвав такую логику абсурдной.
Салли Райски родилась в 1992 году в Лаппеенранта (Финляндия) в семье финна и русской. По профессии IT-специалист, жила также в Швейцарии. С 2014 года выступала в поддержку России, с началом военных действий на Украине публиковала пророссийские материалы. Из-за своей позиции была дважды уволена, сталкивалась с угрозами и физической агрессией в Финляндии и Швейцарии. В 2025 году переехала в Выборг, где обратилась за политическим убежищем и планирует получить ВНЖ РФ.