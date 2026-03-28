Рейтинг@Mail.ru
Беженка заявила об ухудшении жизни в Финляндии из-за курса на НАТО - РИА Новости, 28.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 28.03.2026 (обновлено: 07:50 28.03.2026)
Беженка заявила об ухудшении жизни в Финляндии из-за курса на НАТО
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
россия
финляндия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Россия, Финляндия, Украина, НАТО
Беженка заявила об ухудшении жизни в Финляндии из-за курса на НАТО

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 28 мар — РИА Новости. Финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, заявила РИА Новости, что решение руководства Финляндии отказаться от дружественных отношений с РФ в пользу сотрудничества с Западом, вступление в НАТО и закрытие границ привели к тяжелым экономическим последствиям для страны.
«
"После того, как наше государство, то есть наши правители и представители нашей политики решили, что нам не нужны ни экономические, ни дружеские отношения с РФ, а мы будем с Западом, то есть мы будем с Америкой и с другими странами сотрудничать, все становилось хуже. А особенно, когда мы уже вступили в НАТО и закрыли границы. Это было экономически просто ужасно для Финляндии", — рассказала Райски.
По словам активистки, в стране за короткое время закрылись многие компании и фабрики, а уровень безработицы достиг 10,7%, что является официально самым высоким показателем в Евросоюзе. Она подчеркнула, что реальная ситуация с занятостью еще сложнее, а причиной кризиса стал разрыв экономических связей с Россией.
«
"Все вот эти санкции, которые, получается, работают против них. Они хотят навредить России, а получается, вредят только себе, вредят народу. И наши правители оправдывают это тем, что, ну да, но Россия же "напала" на Украину... Это маразм", — заключила активистка.
Райски указала, что Финляндия получала из России энергоресурсы, туристический поток и выгодные экономические условия, а введенные против Москвы санкции обернулись против самих европейцев. Она также раскритиковала попытки властей оправдать ухудшение жизни граждан конфликтом на Украине, назвав такую логику абсурдной.
Салли Райски родилась в 1992 году в Лаппеенранта (Финляндия) в семье финна и русской. По профессии IT-специалист, жила также в Швейцарии. С 2014 года выступала в поддержку России, с началом военных действий на Украине публиковала пророссийские материалы. Из-за своей позиции была дважды уволена, сталкивалась с угрозами и физической агрессией в Финляндии и Швейцарии. В 2025 году переехала в Выборг, где обратилась за политическим убежищем и планирует получить ВНЖ РФ.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала