Фетисов рассказал об участии России на Олимпиаде 2028 года

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что США вряд ли будут совершать какие-то шаги, чтобы добиться участия сборной России в Олимпиаде-2028 в случае ее недопуска к моменту проведения Игр.
Делегация депутатов Госдумы в четверг и пятницу провела переговоры с членами конгресса США. На встрече в том числе были затронуты вопросы полноценного допуска российских спортсменов до международных соревнований и проведения хоккейного и футбольного матчей между командами стран.
"Я не знаю такого влияния одной страны на позицию МОК. Страна-организатор может предложить ввести какой-то отдельный вид спорта в программу Олимпийских игр. В хартии МОК говорится о невмешательстве государства в работу национальных олимпийских комитетов и Международного олимпийского комитета. Может быть, у США есть такая возможность. Но для чего им это делать в пользу кого-то?" - сказал Фетисов.
Летняя Олимпиада 2028 года пройдет в Лос-Анджелесе.