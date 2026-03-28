ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару
Украинские беспилотники несколько раз атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил мэр Максим Пухов. РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T21:24:00+03:00
Пухов: ВСУ нанесли серию ударов БПЛА по Энергодару
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Украинские беспилотники несколько раз атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил мэр Максим Пухов.
"Сегодня город подвергся серии ударов БПЛА по гражданской инфраструктуре. Враг бил по жилым зонам, объектам и людям. Уничтожены автомобили у МРЭО ГИБДД. После попадания нескольких беспилотников сгорело несколько гражданских машин. Жертв удалось избежать — в момент атаки людей рядом не было", — написал он в Telegram-канале
Один из дронов ударил по крыше многоквартирного дома, загорелась кровля.
Глава города также заявил о критически высокой интенсивности атак в последние дни. Он подчеркнул, что ВСУ бьют по целям без разбора.
Украинские боевики практически ежедневно атакуют беспилотниками и обстреливают мирные города и гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.