ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Украинские беспилотники несколько раз атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил мэр Максим Пухов.

« "Сегодня город подвергся серии ударов БПЛА по гражданской инфраструктуре. Враг бил по жилым зонам, объектам и людям. Уничтожены автомобили у МРЭО ГИБДД. После попадания нескольких беспилотников сгорело несколько гражданских машин. Жертв удалось избежать — в момент атаки людей рядом не было", — написал он в Telegram-канале

Один из дронов ударил по крыше многоквартирного дома, загорелась кровля.

Глава города также заявил о критически высокой интенсивности атак в последние дни. Он подчеркнул, что ВСУ бьют по целям без разбора.