В Дагестане на двух станциях приостановили движение поездов из-за непогоды

МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Движение поездов на станциях Тарки и Манас в Дагестане временно приостановлено из-за затоплений, сообщили в правительстве региона.

В правительстве региона также сообщили, что аэропорт Махачкалы работает в штатном режиме, без задержек рейсов. В Махачкалинском морском торговом порту из-за погодных условий временно приостановлено портовое производство (краны, буксера).