Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 28.03.2026 (обновлено: 19:18 28.03.2026)
https://ria.ru/20260328/dvizhenie-2083525880.html
В Дагестане на двух станциях приостановили движение поездов из-за непогоды
Движение поездов на станциях Тарки и Манас в Дагестане временно приостановлено из-за затоплений, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 28.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083497040_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_94ec1881844e1ac29f8dae4e53afddf3.jpg
https://ria.ru/20260328/dagestan-2083525045.html
https://ria.ru/20260328/mahachkala-2083510552.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083497040_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_e022efe42a8b265ef099b90a6676a001.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала, Хасавюрт, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике ДагестанПоследствия ливня в Махачкале
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Движение поездов на станциях Тарки и Манас в Дагестане временно приостановлено из-за затоплений, сообщили в правительстве региона.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. По данным ГУ МЧС по республике, по состоянию на 12.00 мск без света оставались более 320 тысяч человек. До понедельника на всей территории региона введен режим повышенной готовности. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале: в городе введен режим чрезвычайной ситуации, из затопленных частных домов эвакуировали более 70 человек.
Подтопленная улица в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Объем осадков, выпавших в Дагестане, побил многолетние рекорды
Вчера, 19:07
"В связи с затоплением станции Тарки в поселке Хушет и станции Манас движение поездов временно приостановлено", - говорится в сообщении.
По данным властей региона, из-за обильных осадков обрушились два пролета железнодорожного моста на перегоне Хасавюрт - Кадиюрт (2202-й километр), также произошла частичная деформация пролетного строения второго моста на перегоне Хасавюрт - Кадиюрт (2202-й километр), движение в сторону Чечни временно приостановлено.
В правительстве региона также сообщили, что аэропорт Махачкалы работает в штатном режиме, без задержек рейсов. В Махачкалинском морском торговом порту из-за погодных условий временно приостановлено портовое производство (краны, буксера).
Подтопленная улица в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Жительница Махачкалы рассказала о сильном подтоплении пригородного поселка
Вчера, 16:05
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала