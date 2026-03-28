В Дубае кубок по скачкам прошел почти при полных трибунах

ДУБАЙ, 28 мар - РИА Новости. Престижный кубок по скачкам Dubai World Cup с совокупным призовым фондом в размере более 30 миллионов долларов прошел на ипподроме Мейдан в Дубае при почти полных трибунах, передает корреспондент РИА Новости.

Несмотря на текущую ситуацию в регионе, власти Дубая решили не отменять проводящиеся ежегодно скачки, на которые съезжаются чистокровные скакуны со всех концов света. Ложи VIP были заполнены полностью.

В самом престижном заезде с призовым фондом в размере 12 миллионов долларов победил американский четырехлетка Magnitude, хотя фаворитом считался занявший в результате второе место скакун из Японии Forever Young. Лошадь Tap Leader российского владельца Ивана Каспаряна в том же заезде финишировала восьмой.

США, В других заездах победу одержали скакуны из Ирландии Великобритании , Японии и Франции

По традиции на скачках присутствовал правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, который после соревнований назвал лошадь символом скорости, силы и непоколебимой решительности, сравнив ее в этом отношении со своей проходящей непростые времена страной.