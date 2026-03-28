Рейтинг@Mail.ru
В Дубае кубок по скачкам прошел почти при полных трибунах
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:23 28.03.2026
https://ria.ru/20260328/dubaj-2083543638.html
В Дубае кубок по скачкам прошел почти при полных трибунах
В Дубае кубок по скачкам прошел почти при полных трибунах
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867075106_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4cde907ba493ff99e275533c8324b9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКонный спорт - конь прыгает
Конный спорт - конь прыгает - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Конный спорт - конь прыгает. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ДУБАЙ, 28 мар - РИА Новости. Престижный кубок по скачкам Dubai World Cup с совокупным призовым фондом в размере более 30 миллионов долларов прошел на ипподроме Мейдан в Дубае при почти полных трибунах, передает корреспондент РИА Новости.
Несмотря на текущую ситуацию в регионе, власти Дубая решили не отменять проводящиеся ежегодно скачки, на которые съезжаются чистокровные скакуны со всех концов света. Ложи VIP были заполнены полностью.
В самом престижном заезде с призовым фондом в размере 12 миллионов долларов победил американский четырехлетка Magnitude, хотя фаворитом считался занявший в результате второе место скакун из Японии Forever Young. Лошадь Tap Leader российского владельца Ивана Каспаряна в том же заезде финишировала восьмой.
В других заездах победу одержали скакуны из Ирландии, США, Великобритании, Японии и Франции.
По традиции на скачках присутствовал правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, который после соревнований назвал лошадь символом скорости, силы и непоколебимой решительности, сравнив ее в этом отношении со своей проходящей непростые времена страной.
Традиционных салюта и концерта, которыми обычно завершаются скачки, не было, эта часть программы была сокращена.
ДубайКонный спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    29.03 05:30
    Вегас
    Вашингтон
  • Хоккей
    1-й период
    Питтсбург
    Даллас
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Коламбус
    Сан-Хосе
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Бостон
    Миннесота
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Каролина
    Нью-Джерси
    0
    0
  • Хоккей
    29.03 02:00
    Колорадо
    Виннипег
  • Хоккей
    29.03 02:00
    Нэшвилл
    Монреаль
  • Хоккей
    29.03 03:00
    Детройт
    Филадельфия
  • Хоккей
    29.03 04:00
    Лос-Анджелес
    Юта
  • Хоккей
    29.03 20:00
    Рейнджерс
    Флорида
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала