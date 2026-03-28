В Дубае кубок по скачкам прошел почти при полных трибунах
В Дубае кубок по скачкам прошел почти при полных трибунах - РИА Новости Спорт, 28.03.2026
В Дубае кубок по скачкам прошел почти при полных трибунах
Престижный кубок по скачкам Dubai World Cup с совокупным призовым фондом в размере более 30 миллионов долларов прошел на ипподроме Мейдан в Дубае при почти... РИА Новости Спорт, 28.03.2026
2026-03-28T22:23:00+03:00
2026-03-28T22:23:00+03:00
2026-03-28T22:23:00+03:00
дубай
конный спорт
дубай
дубай, конный спорт
В Дубае кубок по скачкам прошел почти при полных трибунах
Кубок по скачкам Dubai World Cup прошел почти при полных трибунах
ДУБАЙ, 28 мар - РИА Новости. Престижный кубок по скачкам Dubai World Cup с совокупным призовым фондом в размере более 30 миллионов долларов прошел на ипподроме Мейдан в Дубае при почти полных трибунах, передает корреспондент РИА Новости.
Несмотря на текущую ситуацию в регионе, власти Дубая
решили не отменять проводящиеся ежегодно скачки, на которые съезжаются чистокровные скакуны со всех концов света. Ложи VIP были заполнены полностью.
В самом престижном заезде с призовым фондом в размере 12 миллионов долларов победил американский четырехлетка Magnitude, хотя фаворитом считался занявший в результате второе место скакун из Японии
Forever Young. Лошадь Tap Leader российского владельца Ивана Каспаряна в том же заезде финишировала восьмой.
В других заездах победу одержали скакуны из Ирландии
, США
, Великобритании
, Японии и Франции
.
По традиции на скачках присутствовал правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, который после соревнований назвал лошадь символом скорости, силы и непоколебимой решительности, сравнив ее в этом отношении со своей проходящей непростые времена страной.
Традиционных салюта и концерта, которыми обычно завершаются скачки, не было, эта часть программы была сокращена.