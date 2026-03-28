В Днепропетровске мужчина впал в кому после принудительной мобилизации
В Днепропетровске мужчина впал в кому после принудительной мобилизации - РИА Новости, 28.03.2026
В Днепропетровске мужчина впал в кому после принудительной мобилизации
Мужчина в Днепропетровске после принудительной мобилизации сотрудниками военкомата впал в кому, его супруга и соседи в соцсетях просят откликнуться свидетелей... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T17:37:00+03:00
2026-03-28T17:37:00+03:00
2026-03-28T17:37:00+03:00
в мире
днепропетровск
украина
россия
вооруженные силы украины
днепропетровск
украина
россия
в мире, днепропетровск, украина, россия, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровск, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мужчина в Днепропетровске после принудительной мобилизации сотрудниками военкомата впал в кому, его супруга и соседи в соцсетях просят откликнуться свидетелей инцидента, утверждая, что дело хотят замять.
"Ищем свидетелей задержания людей (в Днепропетровске
- ред.) 25 марта с 19.20 до 19.50 (с 20.20 до 20.50 мск) "работниками" ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине
называют военкоматы - ред.) на проспекте Науки (Гагарина) в районе дома 153. Во время задержания мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму", - написала жена потерпевшего Валентина в социальной сети Instagram*.
По словам супруги, потерпевший находится в коме в реанимации больницы имени Мечникова после операции, дело хотят замять и оформить следующим образом: "Травма получена во время падения". По мнению женщины, медицинская помощь пострадавшему не предоставили вовремя.
Соседи Валентина сделали репост с просьбой к свидетелям откликнуться, назвав потерпевшего "адекватным, классным парнем, семьянином", при этом они добавили, что прогноз врачей плохой.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов регулярно вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых сотрудники украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Украинцы призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, не выходят на улицу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.