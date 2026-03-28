Выходка Каллас из-за России вызвала возмущение на Западе

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Выходка главы дипломатии ЕС Каи Каллас показала нежелание ЕС урегулировать украинский конфликт, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X.
"Мирная стратегия" ЕС по сути направлена на то, чтобы препятствовать мирному урегулированию и ещё больше втягивать США в войну против России", — говорится в публикации.
В субботу издание Axios сообщило, что Каллас устроила перепалку с госсекретарем Марко Рубио на встрече министров "Группы семи" из-за роли Соединенных Штатов в урегулировании на Украине. Так, она раскритиковала США за то, что они не повышают давление на Москву.
По данным портала, Рубио в ответ пригрозил выходом Вашингтона из переговорного процесса. При этом он повысил голос.
