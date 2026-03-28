В Дагестане власти проверяют цены на воду в сетевых магазинах
28.03.2026
В Дагестане власти проверяют цены на воду в сетевых магазинах
В Дагестане власти проверяют цены на воду в сетевых магазинах

© Фото : Джамбулат Салавов/Telegram
Подтопленная улица в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Представители властей в Дагестане на фоне перебоев с водоснабжением из-за непогоды проверяют цены на питьевую воду в сетевых магазинах, сообщили в правительстве региона.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов предостерег предпринимателей от завышения цены на бутилированную питьевую воду.
Незаконная застройка усугубила ситуацию с водоотведением, заявил Меликов
"По поручению главы Дагестана Сергея Меликова создана рабочая группа в целях мониторинга ценовой ситуации на потребительском рынке. В частности, усилен контроль за продажами питьевой воды", – говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты минпромторга Дагестана проводят выездные инспекции и мониторят спрос и стоимость воды в супермаркетах Махачкалы. Результаты проверок показывают, что цены на воду не повышены, ажиотажного спроса и паники среди населения нет, вода в магазинах имеется в наличии, рассказали в правительстве региона.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. По состоянию на 20.30, без света остаются около 110 тысяч жителей республики. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности.
Объем осадков, выпавших в Дагестане, побил многолетние рекорды
