В Дагестане власти проверяют цены на воду в сетевых магазинах

МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Представители властей в Дагестане на фоне перебоев с водоснабжением из-за непогоды проверяют цены на питьевую воду в сетевых магазинах, сообщили в правительстве региона.

В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. По состоянию на 20.30, без света остаются около 110 тысяч жителей республики. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности.