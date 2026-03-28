В Чечне ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей

Ночной Грозный, вид на небоскребы и мечеть

ГРОЗНЫЙ, 28 мар - РИА Новости. В Чечне введен режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий, соответствующее распоряжение за подписью председателя правительства Чечни Магомеда Даудова есть в распоряжении РИА Новости.

В Чечне в субботу идут сильные дожди и ливень, на территории региона объявлено штормовое предупреждение до конца суток 29 марта.