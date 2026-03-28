Произошедшее в окружении Зеленского вызвало изумление на Западе

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Союзники Владимира Зеленского разбегаются, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Так комментатор отреагировал на новость о том, что друг главы киевского режима, бывший актер студии "Квартал 95" и депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, более известный как Юзик, сбежал с Украины в Испанию на следующий день после допроса в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) по делу о взятках депутатам за голосования.
"Коррумпированные "союзники" Зеленского разбегаются, как крысы с тонущего корабля", — говорится в публикации.
В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере Украины. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли из страны.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупционного дела.
Выезд за границу всем чиновникам, представителям центральной и местной власти, а также прокурорам на Украине был запрещен 23 января 2023 года. Единственной возможностью легально пересечь государственную границу для этих лиц была названа командировка.
