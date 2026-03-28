Произошедшее в окружении Зеленского вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 28.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
13:36 28.03.2026 (обновлено: 22:02 28.03.2026)
Произошедшее в окружении Зеленского вызвало изумление на Западе
Произошедшее в окружении Зеленского вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 28.03.2026
Произошедшее в окружении Зеленского вызвало изумление на Западе
Союзники Владимира Зеленского разбегаются, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T13:36:00+03:00
2026-03-28T22:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
украина
РИА Новости
в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский
Произошедшее в окружении Зеленского вызвало изумление на Западе

Боуз после побега Юзика с Украины заявил, что союзники Зеленского разбегаются

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Союзники Владимира Зеленского разбегаются, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Так комментатор отреагировал на новость о том, что друг главы киевского режима, бывший актер студии "Квартал 95" и депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, более известный как Юзик, сбежал с Украины в Испанию на следующий день после допроса в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) по делу о взятках депутатам за голосования.
"Коррумпированные "союзники" Зеленского разбегаются, как крысы с тонущего корабля", — говорится в публикации.

В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере Украины. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли из страны.

Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупционного дела.

Выезд за границу всем чиновникам, представителям центральной и местной власти, а также прокурорам на Украине был запрещен 23 января 2023 года. Единственной возможностью легально пересечь государственную границу для этих лиц была названа командировка.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
