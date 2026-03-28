Мир готовят к банкротству США - РИА Новости, 28.03.2026
08:00 28.03.2026
Мир готовят к банкротству США
Мир готовят к банкротству США - РИА Новости, 28.03.2026
Мир готовят к банкротству США
На первый взгляд, нападение на Иран не принесло Вашингтону ничего, кроме позора, бешеных расходов и полной потери морального авторитета. Недаром в Штатах уже... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T08:00:00+03:00
2026-03-28T08:01:00+03:00
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
пит хегсет
мировая экономика
аналитика
сша
иран
сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана, пит хегсет, мировая экономика, аналитика
США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Пит Хегсет, мировая экономика, Аналитика

Мир готовят к банкротству США

Виктория Никифорова
На первый взгляд, нападение на Иран не принесло Вашингтону ничего, кроме позора, бешеных расходов и полной потери морального авторитета. Недаром в Штатах уже активно ищут виноватых. Демократическая The New York Times поведала миру, что агрессию против Ирана плохо спланировал "Моссад": якобы израильские разведчики пообещали Трампу, что иранцы после первой же бомбежки выйдут на улицы, свергнут власти и позовут править ими шахзаде Ирана Резу Пехлеви. Президент США перевел стрелки на собственного министра обороны. "Пит, я думаю, это ты был первый, кто встал и сказал: "Давайте сделаем это", — публично обратился он к Питу Хегсету.
Но интереснее тут не то, кто начал эту жестокую и бессмысленную войну, а почему она началась. И откуда вообще в последние месяцы растут ноги у всех безумных авантюр Белого дома.
Ответ кроется в скучных столбцах цифр, обнародованных на днях изданием Fortune. Американские экономисты признали то, что все уже давно знали, но боялись сказать: США — банкрот. Полный и безнадежный.
"Американское правительство является неплатежеспособным, — сообщают нам американские же специалисты. — Это не преувеличение, это вывод, который прямо следует из собственных консолидированных финансовых отчетов Министерства финансов США, которые были опубликованы при полном отсутствии внимания СМИ".
Расшифровочка для любителей точных цифр: на сегодняшний день активы правительства США составляют 6,06 триллиона долларов, тогда как обязательства достигают почти 48 триллионов.
Еще немного цифр (и это исторический момент): в эти 48 триллионов не входят пенсии, пособия, медстраховка и вообще все социальные обязательства правительства США. Там непрофинансированных обязательств скопилось больше чем на 88 триллионов.
Складываем и получаем свыше 136 триллионов долларов неоплатных долгов — это пять ВВП США. Такую мелочь, как долги домохозяйств (почти 19 триллионов долларов), экономисты в расчет даже не берут, хотя это, на самом деле, рекордная сумма за всю американскую историю.
В общем, перед нами страна-банкрот. Как видим, мантры про то, что американцы просто "включат печатный станок", уже не работают. Они потеряли смысл, как и мантры про "капитализацию Apple". Какой смысл включать станок, если он печатает ничем не обеспеченную бумагу?
Единственное спасение, которое предлагают американскому правительству экономисты, — "резать, не дожидаясь перитонита". Отменить пенсии, пособия, стипендии, медстраховки. Фактически это шоковая терапия. Fortune предупреждает, что если в конгрессе не решатся провести эти меры добровольным двухпартийным консенсусом, то их все равно придется принимать чуть позже, но в условиях гораздо худших.
Именно из понимания чудовищного внутреннего кризиса и возникают внешнеполитические метания американской администрации. Войны, убийства и захваты иностранных лидеров — это попытка обеспечить внешнее объяснение внутреннему экономическому кризису. Американцы пропускают приемы пищи? Ну так это иранцы виноваты.
Что еще важнее (и опаснее для всего мира) — затягивание агрессии против Ирана может привести к классическому энергетическому кризису, когда цена на нефть станет просто неподъемной для покупателей и страны начнут банкротиться одна за другой. Это будет штука посильнее мировой войны.
В Вашингтоне прекрасно понимают, что спасать американскую экономику сегодня никто не будет. Раньше это было возможно, потому что правительства других стран видели в ней потенциал, — и действительно Штаты много десятилетий были локомотивом мирового экономического роста. Сегодня американская экономика в коме, миру проще отключить ей аппараты жизнеобеспечения и отойти в сторонку.
Поэтому американские стратеги не усомнятся развязать с помощью войн общемировой экономический кризис по типу "сгорел сарай, гори и хата". Именно сейчас они пытаются нанести обезглавливающий удар по мировой экономике, надеясь, что в огне сгорят и их долговые расписки.
У России есть все шансы период этой надвигающейся турбулентности прожить к собственной пользе и выгоде. То, что для США кризис, для нас — возможность.
СШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаПит Хегсетмировая экономикаАналитика
 
 
