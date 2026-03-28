На Восточном появится стартовый стол для легких ракет, сообщил "Роскосмос" - РИА Новости, 28.03.2026
11:46 28.03.2026 (обновлено: 13:42 28.03.2026)
На Восточном появится стартовый стол для легких ракет, сообщил "Роскосмос"
На Восточном появится стартовый стол для легких ракет, сообщил "Роскосмос"
Стартовый стол для ракет лёгкого класса появится на Восточном в 2026 году, он будет третьим на космодроме, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. РИА Новости, 28.03.2026
Баканов: стартовый стол для легких ракет появится на Восточном в 2026 году

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Рабочие на монтаже оборудования на огневом кольце стартового комплекса космодрома "Восточный" в Свободненском районе Амурской области
Рабочие на монтаже оборудования на огневом кольце стартового комплекса космодрома "Восточный" в Свободненском районе Амурской области. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Стартовый стол для ракет лёгкого класса появится на Восточном в 2026 году, он будет третьим на космодроме, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Космодром развивается. Глобально на ближайший год три стартовых стола. Это "Ангары-А5" тяжёлая, "Союз-2" и лёгкого класса ракета", - сказал Баканов в эфире Первого канала.
Он уточнил, что с нового стартового стола будут летать конверсионные ракеты, сделанные на базе межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь". С их помощью на орбиту высотой до 500 километров можно будет выводить спутники массой до 500 килограммов.
В проекте участвуют Московский институт теплотехники и его легендарный генконструктор Юрий Соломонов, а также частный инвестор, рассказал Баканов.
Первый пуск с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года, стартовала ракета "Союз-2". Первая "Ангара" улетела отсюда 11 апреля 2024 года.
