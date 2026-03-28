На Восточном появится стартовый стол для легких ракет, сообщил "Роскосмос"

Рабочие на монтаже оборудования на огневом кольце стартового комплекса космодрома "Восточный" в Свободненском районе Амурской области

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Стартовый стол для ракет лёгкого класса появится на Восточном в 2026 году, он будет третьим на космодроме, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Космодром развивается. Глобально на ближайший год три стартовых стола. Это "Ангары-А5" тяжёлая, "Союз-2" и лёгкого класса ракета", - сказал Баканов в эфире Первого канала.

Он уточнил, что с нового стартового стола будут летать конверсионные ракеты, сделанные на базе межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь". С их помощью на орбиту высотой до 500 километров можно будет выводить спутники массой до 500 килограммов.

В проекте участвуют Московский институт теплотехники и его легендарный генконструктор Юрий Соломонов, а также частный инвестор, рассказал Баканов.