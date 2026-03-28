Амарал назвал защитника "Спартака" Дмитриева будущим сборной России

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший спортивный директор московского "Спартака" португалец Томаш Амарал заявил журналистам, что футболист "красно-белых" Игорь Дмитриев в будущем может стать основным левым защитником сборной России.

Амарал занимал пост спортивного директора "Спартака" с 22 декабря 2023 года по 10 ноября 2024-го.

« "Дмитриев пришел в "Спартак" как молодой талант, мы отдали его в аренду. После этого он стал важным игроком "Спартака", считаю, в будущем он может стать основным левым защитником сборной России", - сказал Амарал.

Также экс-директор "красно-белых" отметил прогресс бразильского полузащитника команды Маркиньоса, который перешел летом 2024 года из венгерского "Ференцвароша".

"Маркиньос пришел как игрок ротации с соответствующей зарплатой, но со временем показал свой уровень, стал важным игроком для "Спартака", руководство увидело его потенциал и предложило ему новый контракт", - добавил Амарал.