15:26 28.03.2026 (обновлено: 15:38 28.03.2026)
Амарал назвал защитника "Спартака" Дмитриева будущим сборной России
Амарал назвал защитника "Спартака" Дмитриева будущим сборной России
Бывший спортивный директор московского "Спартака" португалец Томаш Амарал заявил журналистам, что футболист "красно-белых" Игорь Дмитриев в будущем может стать... РИА Новости Спорт, 28.03.2026
Амарал: футболист Дмитриев может стать основным левым защитником сборной России

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший спортивный директор московского "Спартака" португалец Томаш Амарал заявил журналистам, что футболист "красно-белых" Игорь Дмитриев в будущем может стать основным левым защитником сборной России.
Амарал занимал пост спортивного директора "Спартака" с 22 декабря 2023 года по 10 ноября 2024-го.
"Дмитриев пришел в "Спартак" как молодой талант, мы отдали его в аренду. После этого он стал важным игроком "Спартака", считаю, в будущем он может стать основным левым защитником сборной России", - сказал Амарал.
Также экс-директор "красно-белых" отметил прогресс бразильского полузащитника команды Маркиньоса, который перешел летом 2024 года из венгерского "Ференцвароша".
"Маркиньос пришел как игрок ротации с соответствующей зарплатой, но со временем показал свой уровень, стал важным игроком для "Спартака", руководство увидело его потенциал и предложило ему новый контракт", - добавил Амарал.
Дмитриеву 21 год. В текущем сезоне он провел за "Спартак" 26 матчей и забил два мяча. Маркиньосу 26 лет, на его счету 7 голов в 26 встречах.
