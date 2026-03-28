Алаудинов не считает удар США по иранской школе случайной ошибкой

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Удар по иранской школе Минаби, вследствие которого погибли свыше 170 человек, не был случайной ошибкой, поделился мнением с РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
В первый же день агрессии США и Израиля против Ирана, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге республики. Погибли 168 школьниц, а также 14 учителей и сотрудников школы. МИД Ирана заявлял, что США нанесли удар крылатыми ракетами Tomahawk. Американские СМИ в попытке обелить Вашингтон оправдывали удар по школе ошибочными разведданными. Пентагон лишь заявлял, что изучит ситуацию.
"Я больше чем уверен, что удар по школе, в которой погибли почти 170 детей, это не была ошибка", - сказал Алаудинов.
Собеседник агентства обратил внимание, что удар был нанесен в иудейский праздник Пурим и сравнил его с жертвоприношением.
"Как можно было, тем более с той информированностью Израиля и Америки, с тем количеством, врагов Ирана, которые действуют внутри, работая на Израиль и Америку, не знать о том, что там нет абсолютно никаких вооружённых людей, никаких военных целей. Я считаю это большое преступление, и оно было не просто так", - подчеркнул Алаудинов.