Умер актер Джеймс Толкан, сыгравший в фильмах "Назад в будущее"

"Джеймс Толкан, наиболее известный по своим ролям в фильме "Лучший стрелок" и картинах франшизы "Назад в будущее", скончался в четверг в деревне Саранак-Лейк. штат Нью-Йорк. Ему было 94", - говорится в сообщении издания.

В публикации издания отмечается, что карьера актера длилась более 50 лет. У него осталась жена Пармели, с которой он познакомился во время работы над постановкой спектакля по пьесе "Пинквилль" в 1971 году, добавляет издание.

Толкан наиболее известен своей работой в трилогии "Назад в будущее", где он сыграл роль мистера Стрикленда в оригинальном фильме 1985 года и сиквеле 1989 года. В 1990 году он сыграл роль дедушки своего персонажа в третьем фильме франшизы. Актер также известен по роли командира Тома "Стингера" Джардиана в кинофильме "Лучший стрелок".