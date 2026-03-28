Умер актер Джеймс Толкан, сыгравший в фильмах "Назад в будущее"
Американский актер Джеймс Толкан, известный по своим ролям в фильмах "Назад в будущее", скончался в возрасте 94 лет, сообщает издание Variety со ссылкой на... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T15:31:00+03:00
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости.
Американский актер Джеймс Толкан, известный по своим ролям в фильмах "Назад в будущее", скончался в возрасте 94 лет, сообщает издание Variety
со ссылкой на представителя семьи.
«
"Джеймс Толкан, наиболее известный по своим ролям в фильме "Лучший стрелок" и картинах франшизы "Назад в будущее", скончался в четверг в деревне Саранак-Лейк. штат Нью-Йорк. Ему было 94", - говорится в сообщении издания.
В публикации издания отмечается, что карьера актера длилась более 50 лет. У него осталась жена Пармели, с которой он познакомился во время работы над постановкой спектакля по пьесе "Пинквилль" в 1971 году, добавляет издание.
Толкан наиболее известен своей работой в трилогии "Назад в будущее", где он сыграл роль мистера Стрикленда в оригинальном фильме 1985 года и сиквеле 1989 года. В 1990 году он сыграл роль дедушки своего персонажа в третьем фильме франшизы. Актер также известен по роли командира Тома "Стингера" Джардиана в кинофильме "Лучший стрелок".