Рейтинг@Mail.ru
Дипломат Кабулов: возвращение США на авиабазу в Афганистане неприемлемо - РИА Новости, 28.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 28.03.2026
https://ria.ru/20260328/afganistan-2083460320.html
Дипломат Кабулов: возвращение США на авиабазу в Афганистане неприемлемо
Вооруженные действия на границе Афганистана и Пакистана продолжаются с конца февраля. О перспективах урегулирования затяжного конфликта, его влиянии на кризис... РИА Новости, 28.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602628079_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_8ee3b80dec00f585ed9bc0e8284bde44.jpg
https://ria.ru/20260320/afganistan-2081874949.html
https://ria.ru/20260318/mid-2081444410.html
https://ria.ru/20260306/lavrov-2079089057.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602628079_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_b65b8dda504051a015eff03de596da7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Дипломат Кабулов: возвращение США на авиабазу в Афганистане неприемлемо

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСпецпредставитель президента России по Афганистану, советник министра иностранных дел Замир Кабулов
Спецпредставитель президента России по Афганистану, советник министра иностранных дел Замир Кабулов - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Спецпредставитель президента России по Афганистану, советник министра иностранных дел Замир Кабулов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Вооруженные действия на границе Афганистана и Пакистана продолжаются с конца февраля. О перспективах урегулирования затяжного конфликта, его влиянии на кризис вокруг Ирана, а также о том, почему США, которые наращивают военное присутствие в регионе, не получат доступа к авиабазе "Баграм" в Афганистане, которая была построена еще Советским Союзом в 1950-е годы, в интервью РИА Новости рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел России Замир Кабулов.
По вашему мнению, насколько затяжным может оказаться нынешнее военное противостояние между Пакистаном и Афганистаном? Насколько непреодолимы разногласия между странами?
– Давать точные прогнозы относительно того, сколько продлится текущий виток афгано-пакистанского военного противостояния, – дело неблагодарное. У конфликта есть история. Исламабад не первый год обвиняет власти Афганистана в нежелании принять практические меры по пресечению деятельности укрывшихся на афганской территории антипакистанских террористических группировок, прежде всего Движения талибов Пакистана. И воздушные удары, как утверждают пакистанцы, наносятся именно по базам и инфраструктуре Движения талибов Пакистана.
Без сомнения, проблема присутствия в Афганистане ряда террористических организаций действительно существует. Однако, на наш взгляд, и об этом мы неоднократно заявляли на различных уровнях, решать ее Кабулу и Исламабаду следует сообща, взаимодействуя, а не конфликтуя. Призываем афганских и пакистанских друзей к партнерству на контртеррористическом треке. В одиночку терроризм не победить.
Будет ли Россия выступать с инициативой по урегулированию афгано-пакистанского конфликта? Есть ли предпосылки к тому, что стороны договорятся о прекращении огня?
– Россия готова оказать посреднические услуги в случае обращения конфликтующих сторон. Пока такого обращения не поступало. Что касается готовности Афганистана и Пакистана к примирению, то здесь все зависит от них. Судя по недавним шагам, нацеленным на деэскалацию противоборства, включая попытку приостановки боевых действий на период Ураза-байрама, в Исламабаде и Кабуле в целом осознают бесперспективность вооруженной конфронтации.
Оказывает ли ситуация вокруг Ирана непосредственное влияние на афгано-пакистанское противостояние?
– Конфликт Пакистана с Афганистаном носит локальный характер. Не вижу прямой взаимосвязи с событиями на Ближнем Востоке.
Как высоко вы оцениваете вероятность того, что США на фоне военных действий на Ближнем Востоке возобновляют свои требования к властям Афганистана о предоставлении им в пользование авиабазы "Баграм"?
– Администрация Дональда Трампа постоянно озвучивает требование о возвращении под контроль США афганской авиабазы "Баграм", утраченной американцами после их бесславного бегства из Афганистана в августе 2021 года. Так что в таких "хотелках" нет ничего нового.
Считаем категорически неприемлемым размещение военных объектов и инфраструктуры США и НАТО на территории Афганистана или соседних с ним государств под любыми предлогами. Надеемся, что власти Исламского Эмирата Афганистан продолжат придерживаться аналогичного подхода.
В последнее время в прессе стали появляться материалы о якобы надвигающемся внутриполитическом кризисе в Афганистане, связанном с разногласиями между лидерами талибов в Кандагаре и Кабуле. Насколько верны предположения, что внутри Движения талибов есть раскол?
– Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран. Поэтому не хотелось бы комментировать внутриафганские процессы. Вместе с тем отмечу, что в настоящее время прочность позиций правительства ИЭА сомнений у меня не вызывает.
Прорабатывается ли сейчас вопрос о проведении контактов на высшем или высоком уровне между Россией и Афганистаном?
– С Исламским Эмиратом Афганистан уже поддерживается плотный профильный диалог. Регулярный характер носит общение глав внешнеполитических ведомств. За последний год Сергей Лавров трижды общался с афганским визави, Амир Хан Моттаки – один раз в ходе личной встречи, дважды по телефону. На регулярную основу переведено взаимодействие вице-премьеров и руководителей министерств экономического блока. С нашей стороны торгово-экономические связи с ИЭА курирует Заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, с афганской – вице-премьер Абдул Гани Барадар.
Началась ли проработка документа об основах отношений между Россией и Афганистаном? Имеется ли у наших стран достаточная правовая база для заключения такого договора?
– У российско-афганских отношений имеется солидная договорно-правовая база, унаследованная еще с советских времен. По мере необходимости она совершенствуется. Главный же залог успешного развития многовекторного сотрудничества с Афганистаном – сложившийся в афганской политической элите консенсус в пользу дружбы с Россией.
Как проходят переговоры с Афганистаном о закупках российских энергоносителей? Планируют ли афганские власти увеличивать объемы поставок нефтепродуктов и сжиженного газа из России?
– Экспорт российских энергоносителей в Афганистан включен в переговорную повестку. По понятным причинам обойдусь без цифр и конкретных схем поставок. Скажу только, что афганцы проявляют практический интерес к закупкам нашей продукции, в особенности дизельного топлива и бензина.
Ведется ли диалог между нашими странами о привлечении афганских трудовых мигрантов? Достигнуты ли какие-либо договоренности в этой сфере?
– Конкретных договоренностей пока не достигнуто, хотя профильные контакты по данному вопросу осуществляются. В России головным ведомством, курирующим данную тему, является министерство внутренних дел. При проведении переговоров российская сторона руководствуется положениями действующего миграционного законодательства и экономической целесообразностью.
ИнтервьюВ миреАфганистанРоссияПакистанЗамир КабуловНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала