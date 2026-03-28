"Аэрофлот" возобновит прямые рейсы из Чебоксар в Махачкалу 2 мая

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 2 мая возобновит традиционные для летнего расписания прямые рейсы по маршруту Чебоксары — Махачкала — Чебоксары, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Полеты между столицами Чувашии и Дагестана будут выполняться три раза в неделю. Вылет из Чебоксар — по понедельникам, средам и субботам, обратный рейс из Махачкалы — по вторникам, четвергам и воскресеньям.

На маршруте будут задействованы лайнеры Airbus A320 в двухклассной компоновке: "Эконом" и "Бизнес".

Авиакомпания впервые запустила полеты из Чебоксар в Махачкалу в июне 2025 года. Рейсы выполнялись в рамках летнего расписания.