Гагарину и Петрову посмертно присвоят звания "почетных граждан" Смоленщины

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Депутаты Смоленской областной думы единогласно поддержали инициативу о присвоении звания "почетных граждан" области посмертно Юрию Гагарину и Борису Петрову, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Юрий Алексеевич Гагарин – первый космонавт планеты и наш выдающийся земляк. Именно он 12 апреля 1961 года впервые в истории человечества совершил полет в космос, проведя на орбите Земли 108 минут. Его подвиг – всенародное достояние, а улыбка и легендарное "Поехали!" стали для нашей страны и всего мира символами прогресса и движения вперед", — написал Анохин в своем канале в мессенджере Мах.

Работы уроженца Смоленской области Петрова легли в основу систем управления ракетами и космическими аппаратами, включая первый искусственный спутник Земли и корабль "Восток", на котором Гагарин совершил свой исторический полет. Петров был членом Госкомиссии, принимавшей решение об отправке первого человека в космос. Проработав в Московском авиационном институте более 35 лет, академик подготовил целое поколение ученых и инженеров для дальнейшего развития космической отрасли.