Гагарину и Петрову посмертно присвоят звания "почетных граждан" Смоленщины - РИА Новости, 27.03.2026
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
16:39 27.03.2026
Гагарину и Петрову посмертно присвоят звания "почетных граждан" Смоленщины
Гагарину и Петрову посмертно присвоят звания "почетных граждан" Смоленщины - РИА Новости, 27.03.2026
Гагарину и Петрову посмертно присвоят звания "почетных граждан" Смоленщины
Депутаты Смоленской областной думы единогласно поддержали инициативу о присвоении звания "почетных граждан" области посмертно Юрию Гагарину и Борису Петрову,... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T16:39:00+03:00
2026-03-27T16:39:00+03:00
смоленская область
смоленская область
юрий гагарин (космонавт)
василий анохин
космонавты
смоленская область
Артем Смирнов
Артем Смирнов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, юрий гагарин (космонавт), василий анохин, космонавты
Смоленская область, Смоленская область, Юрий Гагарин (космонавт), Василий Анохин, космонавты
Гагарину и Петрову посмертно присвоят звания "почетных граждан" Смоленщины

Юрию Гагарину и Борису Петрову присвоят звания "почетных граждан" Смоленщины

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Депутаты Смоленской областной думы единогласно поддержали инициативу о присвоении звания "почетных граждан" области посмертно Юрию Гагарину и Борису Петрову, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Юрий Алексеевич Гагарин – первый космонавт планеты и наш выдающийся земляк. Именно он 12 апреля 1961 года впервые в истории человечества совершил полет в космос, проведя на орбите Земли 108 минут. Его подвиг – всенародное достояние, а улыбка и легендарное "Поехали!" стали для нашей страны и всего мира символами прогресса и движения вперед", — написал Анохин в своем канале в мессенджере Мах.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Работы уроженца Смоленской области Петрова легли в основу систем управления ракетами и космическими аппаратами, включая первый искусственный спутник Земли и корабль "Восток", на котором Гагарин совершил свой исторический полет. Петров был членом Госкомиссии, принимавшей решение об отправке первого человека в космос. Проработав в Московском авиационном институте более 35 лет, академик подготовил целое поколение ученых и инженеров для дальнейшего развития космической отрасли.
"Присвоение этих званий – дань уважения нашим великим землякам, их выдающимся достижениям и бесценному наследию. Мы обязаны сохранить эту память и передать ее следующим поколениям", — подытожил губернатор.
 
Смоленская областьСмоленская областьЮрий Гагарин (космонавт)Василий Анохинкосмонавты
 
 
