Журова рассказала о планах Овечкина поучаствовать во встрече с конгрессом

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин выразил сожаление в связи с тем, что не смог принять участие во встрече с членами конгресса США.
"К сожалению, Овечкин уехал с "Вашингтоном" на выезд. Он очень сожалел, что не смог с нами встретиться, с удовольствием бы поддержал. Думаю, это могло бы быть полезно и с точки зрения спорта, и с точки зрения диалога. Но у него сейчас плотный график, поэтому не получилось", - заявила Журова.
Пресс-служба Кремля в марте 2025 года сообщила, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Овечкин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки.