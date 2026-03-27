Журова: конгрессмены США выступают за создание контактной группы с Россией - РИА Новости, 27.03.2026
20:28 27.03.2026
Журова: конгрессмены США выступают за создание контактной группы с Россией
Журова: конгрессмены США выступают за создание контактной группы с Россией - РИА Новости, 27.03.2026
Журова: конгрессмены США выступают за создание контактной группы с Россией
Многие конгрессмены США выступают за создание контактной группы по связям с Россией в конгрессе и ответный визит в РФ, заявила РИА Новости член российской... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T20:28:00+03:00
2026-03-27T20:28:00+03:00
сша
россия
вашингтон (штат)
светлана журова
александр дарчиев
анна паулина луна
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023313585_0:0:2792:1572_1920x0_80_0_0_02363112bc58ee80db800a7895ce981c.jpg
https://ria.ru/20260327/zhurova-2083401319.html
https://ria.ru/20260327/delegatsiya-2083390285.html
сша
россия
вашингтон (штат)
сша, россия, вашингтон (штат), светлана журова, александр дарчиев, анна паулина луна, госдума рф
США, Россия, Вашингтон (штат), Светлана Журова, Александр Дарчиев, Анна Паулина Луна, Госдума РФ
Журова: конгрессмены США выступают за создание контактной группы с Россией

Журова: многие конгрессмены США выступают за создание контактной группы с РФ

ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА. Многие конгрессмены США выступают за создание контактной группы по связям с Россией в конгрессе и ответный визит в РФ, заявила РИА Новости член российской делегации, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Ранее посол РФ в США Александр Дарчиев заявил РИА Новости, что члены делегации в пятницу встретятся с представителями СНБ США и политологами.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Участники переговоров с делегацией ГД в США выступают за диалог с Россией
Вчера, 20:26
"Многие ее (американской конгрессвумен Анны Паулины Луны - ред.) коллеги, даже при разном отношении к ситуации на Украине, все равно выступают за диалог и за создание контактной группы в Конгрессе США, которой не было уже много лет. И визит в Россию теперь уже группы конгрессменов", - сказала Журова.
Делегация депутатов Госдумы 26 марта в Вашингтоне провела переговоры с членами конгресса США. Как отметил ранее в беседе с РИА Новости Дарчиев, переговоры прошли успешно.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Депутат Журова прокомментировала второй день переговоров делегации ГД с США
Вчера, 19:11
 
СШАРоссияВашингтон (штат)Светлана ЖуроваАлександр ДарчиевАнна Паулина ЛунаГосдума РФ
 
 
