На переговорах делегации ГД в США обсуждалась дипломатия, заявила Журова - РИА Новости, 27.03.2026
20:20 27.03.2026
На переговорах делегации ГД в США обсуждалась дипломатия, заявила Журова
2026-03-27T20:20:00+03:00
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Светлана Журова, Александр Дарчиев, Инга Юмашева, Госдума РФ
На переговорах делегации ГД в США обсуждалась дипломатия, заявила Журова

Журова: на переговорах делегации ГД в США обсуждалась тема дипломатии

Светлана Журова. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Вопрос восстановления полноценной работы дипломатических миссий поднимался на переговорах делегации Госдумы в Вашингтоне, заявила РИА Новости член российской делегации, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Ранее посол РФ в США Александр Дарчиев заявил РИА Новости, что члены делегации в пятницу встретятся с представителями СНБ США и политологами.
"Поднимался вопрос восстановления полноценной работы дипломатических миссий: и российского посольства в США, и американского в Москве", - сказала Журова.
По словам парламентария, сейчас они работают в ограниченном режиме.
"Говорилось о необходимости симметричного восстановления, включая вопрос дипломатической собственности и численности сотрудников", - добавила она.
Делегация депутатов Госдумы 26 марта в Вашингтоне провела переговоры с членами конгресса США. Как отметил ранее в беседе с РИА Новости Дарчиев, переговоры прошли успешно.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.
