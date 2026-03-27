На переговорах делегации ГД в США обсуждалась дипломатия, заявила Журова

ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Вопрос восстановления полноценной работы дипломатических миссий поднимался на переговорах делегации Госдумы в Вашингтоне, заявила РИА Новости член российской делегации, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

США Ранее посол РФ Александр Дарчиев заявил РИА Новости, что члены делегации в пятницу встретятся с представителями СНБ США и политологами.

"Поднимался вопрос восстановления полноценной работы дипломатических миссий: и российского посольства в США, и американского в Москве", - сказала Журова

По словам парламентария, сейчас они работают в ограниченном режиме.

"Говорилось о необходимости симметричного восстановления, включая вопрос дипломатической собственности и численности сотрудников", - добавила она.

Делегация депутатов Госдумы 26 марта в Вашингтоне провела переговоры с членами конгресса США. Как отметил ранее в беседе с РИА Новости Дарчиев, переговоры прошли успешно.