20:06 27.03.2026
Журова предложила конгрессменам провести турнир сборных по легкой атлетике
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова рассказала РИА Новости, что предложила конгрессменам провести матчевую встречу... РИА Новости Спорт, 27.03.2026
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова рассказала РИА Новости, что предложила конгрессменам провести матчевую встречу сборных России и США по легкой атлетике.
Делегация депутатов Госдумы в четверг и пятницу проводила переговоры с членами конгресса США. Во вторник министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) снял со Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) санкции, связанные с допингом.
"Матчевые встречи в хоккее, футболе, легкой атлетике реалистичны. Тем более легкую атлетику сейчас постепенно возвращают после длительного бана, и это тоже повод провести матчевую встречу по легкой атлетике. Я это конгрессменам говорила. Понятно, что они не занимаются напрямую спортивной повесткой, но они приняли эти предложения к сведению. Возможно, где-то они будут озвучены и дойдут до тех, кто принимает решения. Лучше озвучивать такие идеи, чем не говорить о них вовсе", - заявила Журова.
"Сейчас в целом поднимается тема важности спортивной дипломатии, сигналы уже есть. Надеюсь, что их услышат и спортивные федерации, по крайней мере Америки. Это было бы правильно: сначала точечное взаимодействие, затем более масштабные проекты. Потому что проведение крупных турниров вроде Игр дружбы или Игр доброй воли требует серьезных ресурсов и координации", - добавила Журова.
Игроки сборной России - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Журова рассказала, что сборные России и США могут сыграть перед ЧМ-2026
