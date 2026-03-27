"Вопрос в Украине": Журова высказалась о возможном уайлд-кард на ЧМ для РФ

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова по итогам переговоров с членами конгресса США в разговоре с РИА Новости предположила, что в Соединенных Штатах учитывали позицию Украины в вопросе возможной выдачи специального приглашения для сборной России на чемпионат мира по футболу 2026 года, часть игр которого пройдет в США.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил о невозможности участия сборной страны в чемпионате мира 2026 года с учетом текущей геополитической обстановки. После заявления президента США Дональда Трампа о неуместности присутствия иранцев на чемпионате Доньямали потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) отозвать решение о проведении турнира в США. Затем генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола (АФК) Виндзор Джон заявил, что сборная Ирана по-прежнему планирует участвовать в чемпионате мира.

"Об этом (уайлд-кард для сборной России на чемпионат мира - 2026), конечно же, не говорилось. Это не зона интересов тех членов палаты представителей, они про другие вещи. Этот вопрос мы точно не ставили. Это полномочия ФИФА, давить на это сложно. Это уже переговорный процесс нашей и международной федераций", - сказала Журова.

« "Допускаю, что Америка была бы не против, но вопрос, как бы реагировала Украина... Если мы говорим про спортивный принцип, если такое (отказ команды Ирана) произойдет, там поднимается команда из Азии. Могли бы сказать, что Россия в принципе не может получить, если мы говорим про спортивный принцип", - добавила собеседница агентства.