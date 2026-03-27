Жорин: в деле Секача возможны смягчающие обстоятельства из-за давления

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. В деле футболиста "Урала-2" Даниила Секача более вероятно учитывать смягчающие обстоятельства, связанные с психологическим давлением со стороны мошенников, чем говорить о состоянии аффекта, заявил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.
"В подобных обстоятельствах более реалистично обсуждать не аффект, а психическое принуждение и психическое состояние обвиняемого. В соответствии со ст. 40 УК РФ вопрос об ответственности при психическом принуждении решается с учетом положений ст. 39 УК РФ о крайней необходимости. Но как основание для исключения преступности деяния такая конструкция по делам о лишении жизни, как правило, крайне слаба, поскольку причиненный вред не должен быть равным или более значительным, чем предотвращенный", - сказал Жорин.
"При этом такие обстоятельства вполне могут иметь значение как смягчающие обстоятельство. Статья 61 УК РФ относит к смягчающим обстоятельствам совершение преступления в силу физического или психического принуждения либо иной зависимости. Поэтому линия защиты в подобных делах чаще строится не на переквалификации на аффект, а на доказывании внешнего давления, зависимого положения, внушаемости и снижения способности к волевому контролю", - отметил Жорин.
По его словам, закон предусматривает, что человек может не до конца понимать свои действия или контролировать их в момент преступления, но при этом все равно несет ответственность. Жорин добавил, что такое состояние учитывается судом при назначении наказания и может стать основанием для применения медицинских мер.
"Таким образом, в аналогичной ситуации довод об аффекте обычно слабее, чем доводы о психическом принуждении, зависимом состоянии, снижении способности к самоконтролю и необходимости учитывать это либо как смягчающее обстоятельство, либо в рамках ст. 22 УК РФ. А при наличии совокупности исключительных смягчающих обстоятельств защита вправе ставить вопрос и о применении ст. 64 УК РФ, но это уже вопрос не квалификации, а наказания", - добавил Жорин.
