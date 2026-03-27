Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
17:28 27.03.2026
Жорин: в деле Секача возможны смягчающие обстоятельства из-за давления
В деле футболиста "Урала-2" Даниила Секача более вероятно учитывать смягчающие обстоятельства, связанные с психологическим давлением со стороны мошенников, чем... РИА Новости Спорт, 27.03.2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Жорин: в деле Секача возможны смягчающие обстоятельства из-за давления

Жорин: в деле Секача возможны смягчающие из-за давления, а не состояния аффекта

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДаниил Секач в здании Тушинского суда
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Даниил Секач в здании Тушинского суда. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. В деле футболиста "Урала-2" Даниила Секача более вероятно учитывать смягчающие обстоятельства, связанные с психологическим давлением со стороны мошенников, чем говорить о состоянии аффекта, заявил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.
В понедельник Тушинский районный суд арестовал игрока футбольного клуба "Урал-2" Даниила Секача по обвинению в убийстве 48-летней женщины на северо-западе Москвы. Надзорное ведомство сообщало, что неизвестные шантажировали молодого человека.
Даниил Секач в здании Тушинского суда
Отец Секача рассказал о первом разговоре с сыном после его задержания
24 марта, 06:39
"В подобных обстоятельствах более реалистично обсуждать не аффект, а психическое принуждение и психическое состояние обвиняемого. В соответствии со ст. 40 УК РФ вопрос об ответственности при психическом принуждении решается с учетом положений ст. 39 УК РФ о крайней необходимости. Но как основание для исключения преступности деяния такая конструкция по делам о лишении жизни, как правило, крайне слаба, поскольку причиненный вред не должен быть равным или более значительным, чем предотвращенный", - сказал Жорин.
"При этом такие обстоятельства вполне могут иметь значение как смягчающие обстоятельство. Статья 61 УК РФ относит к смягчающим обстоятельствам совершение преступления в силу физического или психического принуждения либо иной зависимости. Поэтому линия защиты в подобных делах чаще строится не на переквалификации на аффект, а на доказывании внешнего давления, зависимого положения, внушаемости и снижения способности к волевому контролю", - отметил Жорин.
По его словам, закон предусматривает, что человек может не до конца понимать свои действия или контролировать их в момент преступления, но при этом все равно несет ответственность. Жорин добавил, что такое состояние учитывается судом при назначении наказания и может стать основанием для применения медицинских мер.
"Таким образом, в аналогичной ситуации довод об аффекте обычно слабее, чем доводы о психическом принуждении, зависимом состоянии, снижении способности к самоконтролю и необходимости учитывать это либо как смягчающее обстоятельство, либо в рамках ст. 22 УК РФ. А при наличии совокупности исключительных смягчающих обстоятельств защита вправе ставить вопрос и о применении ст. 64 УК РФ, но это уже вопрос не квалификации, а наказания", - добавил Жорин.
Футболист екатеринбургского Урала Даниил Секач
Президент "Урала" прокомментировал задержание Секача
16 марта, 13:41
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Никарагуа
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала