Жертвы Эпштейна подали в суд на Минюст США и Google - РИА Новости, 27.03.2026
06:52 27.03.2026
Жертвы Эпштейна подали в суд на Минюст США и Google
Жертвы Эпштейна подали в суд на Минюст США и Google за раскрытие личных данных

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Группа жертв обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейн подала коллективный иск против администрации США и поисковой системы Google в связи с разглашением личной информации в опубликованных за последние несколько месяцев файлах, сообщает телеканал NBC.
"Соединенные Штаты, действуя через министерство юстиции, сделали осознанный политический выбор, отдав приоритет быстрому и масштабному раскрытию информации, а не защите частной жизни жертв Эпштейна", - говорится в исковом заявлении.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Эпштейн зазывал девушек на свой остров через украинскую модель
26 марта, 04:53
Хотя правительство позже удалило личную информацию пострадавших из публичных документов, истцы утверждают, что такие онлайн-платформы, как Google, продолжают ее отображать, игнорируя просьбы об удалении.
Истцы требуют от минюста выплатить каждому пострадавшему минимальную компенсацию в размере тысячи долларов, а также взыскать с Google штрафные санкции "в размере, достаточном для наказания и предотвращения подобных нарушений".
Авторы коллективного иска также попросили суд обязать Google немедленно и навсегда удалить личную информацию пострадавших.
В 2019 году Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
Владимир Зеленский и Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
В файлах Эпштейна нашли коллаж с Зеленским, Стармером и Макроном в постели
25 марта, 05:24
 
