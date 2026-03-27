Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР. Архивное фото

В Раде выступили с тревожным предупреждением к украинцам

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украина рискует остаться без средств для финансирования дефицита бюджета, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

написал он. "Нам необходимо ежемесячно получать по пять миллиардов долларов США , но... по программе Ukraine Facility множество задач не выполнено. По Всемирному банку тоже, поэтому мы ничего не получаем. Мы уже отстаем от графика на три с половиной миллиарда долларов США за первые два месяца года. Пока деньги на счету казначейства есть, но, если так продолжится, Министерство финансов рассматривает вариант ограничения ряда невоенных выплат", —написал он.

По словам депутата, из-за этого правительство настаивает на ускоренном принятии законопроектов о повышении налогов, которые продвигает Международный валютный фонд. По мнению Железняка, это манипуляция, которая не имеет отношения к реальному положению дел.

Украинский парламент 3 декабря прошлого года принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

Страна в последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году он составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.