В Раде выступили с тревожным предупреждением к украинцам
2026-03-27T16:06:00+03:00
В Раде выступили с тревожным предупреждением к украинцам
Железняк: Киев рискует остаться без средств для финансирования дефицита бюджета
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украина рискует остаться без средств для финансирования дефицита бюджета, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.
"Нам необходимо ежемесячно получать по пять миллиардов долларов США
, но... по программе Ukraine Facility множество задач не выполнено. По Всемирному банку
тоже, поэтому мы ничего не получаем. Мы уже отстаем от графика на три с половиной миллиарда долларов США за первые два месяца года. Пока деньги на счету казначейства есть, но, если так продолжится, Министерство финансов рассматривает вариант ограничения ряда невоенных выплат", —
написал он.
По словам депутата, из-за этого правительство настаивает на ускоренном принятии законопроектов о повышении налогов, которые продвигает Международный валютный фонд. По мнению Железняка, это манипуляция, которая не имеет отношения к реальному положению дел.
Украинский парламент 3 декабря прошлого года принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Страна в последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году он составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Киев
пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников самофинансирования.