16:06 27.03.2026
В Раде выступили с тревожным предупреждением к украинцам
Украина рискует остаться без средств для финансирования дефицита бюджета, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2026
В Раде выступили с тревожным предупреждением к украинцам

Железняк: Киев рискует остаться без средств для финансирования дефицита бюджета

© РИА Новости / Станислав Красильников
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украина рискует остаться без средств для финансирования дефицита бюджета, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.
"Нам необходимо ежемесячно получать по пять миллиардов долларов США, но... по программе Ukraine Facility множество задач не выполнено. По Всемирному банку тоже, поэтому мы ничего не получаем. Мы уже отстаем от графика на три с половиной миллиарда долларов США за первые два месяца года. Пока деньги на счету казначейства есть, но, если так продолжится, Министерство финансов рассматривает вариант ограничения ряда невоенных выплат", — написал он.
По словам депутата, из-за этого правительство настаивает на ускоренном принятии законопроектов о повышении налогов, которые продвигает Международный валютный фонд. По мнению Железняка, это манипуляция, которая не имеет отношения к реальному положению дел.
Украинский парламент 3 декабря прошлого года принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Страна в последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году он составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Киев пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников самофинансирования.
