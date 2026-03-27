Порядок выдачи земли бойцам СВО обсудят в Заксобрании Владимирской области

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области рассмотрят вопрос о внеочередном праве на получение земли для участников специальной военной операции (СВО) с тяжелыми ранениями, сообщает пресс-служба парламента.

Председатель Заксобрания области Ольга Хохлова провела рабочую встречу с представителями регионального отделения Народного фронта. Главным итогом разговора стало достижение принципиальных договоренностей по социальной инициативе, направленной на поддержку тяжелораненых участников специальной военной операции. Тема защиты защитников Отечества остается одной из самых значимых в работе областного парламента.

На встрече обсуждались меры, призванные сократить бюрократические барьеры и сделать систему поддержки бойцов более справедливой и оперативной. Народный фронт выступил с инициативой о закреплении внеочередного права на получение земельных участков для участников СВО с инвалидностью I группы, полученной вследствие боевых ранений.

Актуальность принятия закона подтверждается статистикой обращений граждан. В ходе прямой линии с президентом России в 2025 году из Владимирской области поступило около 1 830 обращений по вопросам, связанным с СВО. Из них 129 обращений касались именно земельной льготы. Такое количество сигналов от граждан и общественных организаций свидетельствует о высокой социальной значимости принимаемого решения. Фракция "Единая Россия" в Законодательном собрании Владимирской области единогласно поддержала внесение инициативы Народного фронта на рассмотрение областного парламента.

Хохлова, комментируя итоги встречи, подчеркнула, что законодательная власть региона готова оперативно реагировать на запросы времени.